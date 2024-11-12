ذياب بن محمد: نعمل على دعم المواهب الشابة والاستثمار في طاقاتهم

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مركز الشباب العربي مواصلة مركز الشباب العربي دعم المواهب الشابة، ومنحهم الثقة في مختلف المجالات وتكريم إنجازاتهم والتعريف بها، والعمل على توفير البرامج والمبادرات للاستثمار في طاقاتهم، من أجل تحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى إنجازات ملموسة، بما يسهم في خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم ويحقق تطلعاتهم.

وبمناسبة الاحتفاء بأعضاء النسخة الثالثة من مبادرة «رواد» الشباب العربي، قال سموه إن دولة الإمارات وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، أصبحت قبلة للمبدعين والمبتكرين الشباب من مختلف أنحاء العالم من خلال توفير البيئة الحاضنة والبنية التحتية والتشريعية المتطورة لسهولة إنشاء الأعمال وإيجاد الفرص، مشيراً سموه إلى قدرة الشباب العربي على المنافسة بابتكار الحلول في مختلف مجالات العمل التنموي والإنساني.

وتحت رعاية سموه كرم المركز أعضاء النسخة الثالثة من مبادرة «رواد»، بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي.

وشمل التكريم 40 عضواً من رواد الشباب الذين حققوا إنجازات تعكس صورة مشرّفة لشباب العالم العربي، والذين تركوا بصمة إيجابية في عملية بناء وتنمية مجتمعاتهم العربية، ضمن عشرة مسارات رئيسية في البحث العلمي، والخدمة المجتمعية، والتعليم، والإعلام والمواطنة الرقمية، وريادة الأعمال، ومختلف العلوم. وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي إن مبادرة «رواد» تركز على التعريف بإنجازات الشباب في مختلف المجالات وعلى مواصلة إبراز القدوات العربية الصاعدة، وربطهم بالمؤسسات وصناع القرار».

وتوجه معاليه بدعوة للمؤسسات والجهات العاملة في المنطقة العربية لأن توجه أنظارها نحو الشباب للعمل معهم والاستماع إلى أفكارهم ومنحهم الفرصة ليكونوا جزءاً من الحلول المستقبلية.