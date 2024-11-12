86 خريجاً في برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي

شهد برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، الذي أطلقته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أول مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي، بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، تخريج 86 منتسباً على مدى 3 دفعات، تمكنوا خلاله من صقل مهاراتهم، واكتساب خبرات قيادية في القطاعات الحكومية، عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات العلمية المتطورة التي تجمع بين العلوم النظرية والتجارب العملية والذكاء الاصطناعي.

ويعتبر برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، الذي تم إطلاقه في العام 2022، أول دبلوم تنفيذي من نوعه في المنطقة يستهدف تأهيل فرق الاتصال الحكومي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي وبشكل فعال.

مواكبة التطورات

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي يشكل ركيزة أساسية في تطوير مهارات وقدرات المنتسبين من موظفي قطاع الاتصال في المؤسسات الحكومية، ويمكّنهم من اكتساب المزيد من المعارف والخبرات التي تتيح لهم مواكبة التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الإعلام، وتمكنهم من إعداد خطط اتصال تتماشى مع أهداف الدوائر والمؤسسات التي يمثلونها، وتنسجم مع استراتيجيات ورؤى حكومة دولة الإمارات».

وأضاف: «يشهد التحول الرقمي في القطاع الحكومي قفزات متسارعة، ونسعى من خلال تعاوننا مع أكاديمية الإعلام الجديد إلى استباق هذه التحولات، عبر إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة، لتعزيز الاتصال الرقمي الحكومي ورفده بخبرات تتمتع بمستوىً عالٍ من الكفاءة تسهم في تطوير صناعة المحتوى ونشر المعلومات وفقاً لأعلى المعايير والممارسات العالمية، بما يرتقي بقطاع الاتصال الحكومي ويحقق مستهدفاته الطموحة، ويترجم تطلعات وأهداف ورؤى قيادتنا الحكيمة في بناء حكومة المستقبل».

كفاءات وطنية

وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد: «يشكل برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، فرصة مثالية للمشاركين من مختلف الدوائر الحكومية لصقل معارفهم وإكسابهم خبرات وتقنيات تمكنهم من تطوير أدائهم من خلال التعرف والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجال الاتصال الحكومي».

تجارب ثرية

ووصف عدد من منتسبي برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، مشاركتهم في البرنامج بالثرية، مؤكدين أن انخراطهم في البرنامج ساعدهم على توسيع آفاقهم وإثراء خبراتهم، من خلال المحاضرات وورش العمل التفاعلية، التي منحتهم الفرصة للحوار والتواصل مع نخبة من أفضل المتخصصين في هذا المجال.

قيمة مضافة

وأكد نعمان الصالح، رئيس إدارة الشؤون المؤسسية والاستدامة في مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وأحد خريجي الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي، أن البرنامج يوفر بيئة تعلم مثالية، مكنته من إثراء خبراته وتوسيع آفاقه، ما أتاح له اكتشاف جوانب جديدة في عالم الاتصال الرقمي الحكومي. وأكدت لطيفة إبراهيم عبدالله السعيدي، مدير قسم التسويق والإعلام في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وخريجة الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، أن البرنامج فتح لها آفاقاً جديدة على صعيد الاتصال الرقمي، وأسهم في تعزيز مهاراتها، وزودها بالمعارف والأدوات اللازمة لتطوير استراتيجيات فعالة في الاتصال الحكومي، ما مكنها من تحقيق أهداف الدائرة بشكل أسرع وأكثر كفاءة واحترافية.

ووصفت بشاير السعدي، اختصاصي أول - إدارة الفعاليات، دائرة التوعية والمشاركة في كليات التقنية العليا، تجربتها في الانضمام إلى برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، بأنها كانت فرصة مثالية للتعرف على فرق عمل من جهات حكومية مختلفة ومتنوعة، والاطلاع على تجاربهم والاستفادة منها، ما أكسبها المزيد من المهارات وساعدها على تكوين شبكة علاقات جديدة تثري مسيرتها المهنية وتطور خبراتها وتراكم معارفها، ما يساعدها على مواجهة التحديات والتغلب عليها.