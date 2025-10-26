عبدالعزيز النعيمي.. أيقونة الشباب الخليجي لعام 2025

جسّد الضابط الإماراتي الشاب النقيب عبدالعزيز بن سلطان النعيمي، من القيادة العامة لشرطة عجمان، التميز والابتكار في العمل الشرطي في إنجاز جديد يعكس الحضور الإماراتي المتألّق على الساحة الخليجية، حيث حصد جائزة «أيقونة الشباب لعام 2025»، ضمن جوائز الموارد البشرية والشباب لدول مجلس التعاون الخليجي 2025، التي أُعلنت خلال القمة السنوية الثالثة عشرة للموارد البشرية الحكومية والشبابية التي انعقدت في أبوظبي يومي 22 و23 أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا التتويج تقديراً لدور النقيب عبدالعزيز النعيمي كأحد الوجوه الشابة الملهمة في العمل الشرطي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات الأكاديمية والمهنية، إذ يُعد من الضباط الذين جمعوا بين التميز العلمي والتفوق الميداني.

وخلال القمة، قدّم النقيب عبدالعزيز النعيمي ورقة عمل متميزة بعنوان «دور الشباب في صناعة المستقبل بدول مجلس التعاون الخليجي»، تناول فيها أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم، وأشاد فيها بـدعم القيادات العليا في دولة الإمارات للشباب، ودور هذا الدعم في تحويل الأفكار إلى إنجازات ملموسة تسهم في تطوير العمل الحكومي وتعزيز التنافسية الإقليمية.

وقال النقيب عبدالعزيز النعيمي عقب تتويجه بالجائزة «إن هذا الفوز ليس إنجازاً شخصياً فحسب، بل هو تتويج لبيئة داعمة للتميز في وزارة الداخلية وشرطة عجمان، التي تؤمن بقدرات شبابها وتشجعهم على المنافسة عالمياً للوصول إلى الريادة في جودة الأداء الشرطي».

ويُعرف النقيب النعيمي أيضاً بدوره الفاعل، ومشاركاته الحيوية في مبادرات الابتكار والتطوير المؤسسي، إلى جانب حصوله على عدة جوائز محلية وعالمية تؤكد مكانته كأحد النماذج الشبابية المُلهمة في العمل الحكومي.