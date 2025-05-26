تكريم الفائزين بجوائز «أبوظبي للثقافة» والقيادات الإعلامية الشابة

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش راعي مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، 5 من الفائزين بجوائز المجموعة، إلى جانب 22 من خريجي برنامج «القيادات الإعلامية الشابة»، وذلك خلال حفل خاص، أقيم ضمن برنامج «رواق المعرفة»، إحدى مبادرات المجموعة التعليمية المجتمعية، والذي يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية الشابة في مجالات الثقافة والإعلام والصناعات الإبداعية.

وقال معاليه في كلمته خلال الحفل: «إن هذه الكوكبة من شباب الإمارات يمثلون الطموح والتميز والعطاء، وإن هذا التكريم يعكس التزام مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بدعم الشباب وتعزيز حضورهم في مجالات التنمية المختلفة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.

وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي في عام 2025، الذي يحتفي بقيم المجتمع ليؤكد أهمية الترابط المجتمعي، وتعزيز الحوار ونقل الخبرات بين الأجيال».

وأشار معاليه إلى أن مبادرات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تسهم في إعداد جيل متمكن من الشباب الإماراتي القادر على التعبير عن الهوية الوطنية، من خلال الفنون والثقافة والإعلام، مؤكداً أن دعم هذه المواهب يندرج ضمن استراتيجية وطنية لتمكين الطاقات الشابة.

من جانبها أكدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أن هذا التكريم يمثل التزاماً راسخاً بدعم الشباب وتمكينهم. وأضافت أن هذه المبادرات تأتي انسجاماً مع قيم عام المجتمع، وتعكس إيمان المجموعة بأهمية تعزيز الابتكار، وريادة الشباب في القطاعات الإبداعية المتنامية.

واحتفى الحفل هذا العام بتخريج 22 طالباً وطالبة، بإشراف نخبة من أبرز الوجوه الإعلامية، ضمت كلاً من: سعادة محمد الحمادي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة، والدكتور سليمان الهتلان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هتلان ميديا»، ونايلة تويني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة النهار الإعلامية، ومحمد العتيبة، الرئيس التنفيذي لمكتب «سندكيشن بيرو»، وفيصل بن حريز، رئيس أكاديمية «IMI للإعلام»، والإعلامي سعيد سعيد.

وأعرب راني رعد، الرئيس التنفيذي لشركة IMI عن فخره بهذا التعاون، مؤكداً أن البرنامج يوفر منصة مهنية واقعية، تدمج بين النظرية والتطبيق، وتؤهل الشباب لصناعة محتوى يعكس الهوية الوطنية وقيم الدولة.

وقدمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع شركائها هذا العام أربع جوائز رئيسية هي: «جائزة الإبداع في الفنون الأدائية» من «جلف كابيتال»، ومنحت إلى دانة الكثيري من جامعة السوربون أبوظبي، عن عملها الموسيقي «إرث المؤسس»، وجائزة الفنون البصرية من «جلف كابيتال» وذهبت إلى عبد الله النيادي من جامعة الإمارات، عن عمله «البوابات الأبدية»، وجائزة التصميم المستدام من «توتال للطاقات».

ومنحت لتسنيم البيتي والريم العامري من جامعة زايد، عن مشروعهما لإعادة تصنيع الورق من موارد طبيعية محلية، وجائزة تصميم المجوهرات، بالشراكة مع «ليكول الشرق الأوسط»، وبدعم «فان كليف آند آربلز»، وفازت بها شما الحمادي من جامعة الشارقة، عن تصميمها المستوحى من تراث الغوص الإماراتي «الدانة والخواص».

وأكد الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال، أن الجائزة تعكس التزام الشركة بدعم الجيل الجديد من المبدعين، فيما أعربت صوفي كلوديل، من «ليكول الشرق الأوسط» عن سعادتها بالإسهام في تنمية المهارات الفنية في المنطقة، وأكد سمير عمر، من توتال للطاقات أهمية الجمع بين الإبداع والاستدامة في تمكين الجيل الجديد من المصممين.