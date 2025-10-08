نهيان بن مبارك: تنمية الشباب هدف رئيسي في الإمارات

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن أندية التسامح وأندية الهوية الوطنية تركز دائماً على أن تنمية الشباب هدف رئيسي في هذا الوطن، وأن دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص كل الحرص على توفير كل سُبل التفوق والنجاح أمام المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتدفعهم إلى تحقيق أقصى ما وهبه الله لهم من طاقات وقدرات.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه للملتقى السنوي الرابع لطلاب أندية التسامح وأندية الهوية الوطنية بالجامعات، أمس، بجامعة العين، ثم أطلقت الجلسات المفتوحة التي أدارتها وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن للتعريف بأندية التسامح وأندية الهوية الوطنية، وقدمت الجلسات رؤية حول التسامح والهوية الوطنية وجلسة مفتوحة تتعلق بأنشطة ودور أندية التسامح والهوية الوطنية، إضافة إلى مناقشة الجدول الزمني للفعاليات والمسابقات لهذا العام لطلاب هذه الأندية، ومن ثم تم إطلاق الدورة الثانية من مسابقة «تراثنا في كلمات» لكافة طلاب الجامعات.

حضر الملتقى رؤساء ومديرو الجامعات الإماراتية والمشرفون على هذه الأندية، إضافة إلى أكثر من 500 طالب وطالبة يمثلون أندية التسامح وأندية الهوية الوطنية بالجامعات، كما حضر اللقاء عفراء الصابري، المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك إن الملتقى السنوي لأندية التسامح والهوية الوطنية بالجامعات إنما يؤكد على أن هذه الأندية تمثل إضافة حقيقية للعملية التعليمية في الجامعات، لأن ما تقوم به هذه الأندية من أنشطة ومبادرات إنما يُنمي لدى الطالب مهارات التفكير السليم والسلوك القويم، كما إنه يعوده على التعارف إلى الآخرين والحوار والعمل المشترك معهم، فضلاً عن الإحاطة الواعية والارتباط القوي بقضايا المجتمع وتطورات العصر، وهذا كله إنما يسهم بطريقة فعالة في إعداد الطالب.

وأوضح معاليه أن العمل في أندية التسامح وفي أندية الهوية الوطنية في الجامعات أظهر أن أعضاء هذه الأندية أذكياء واعدون، وحريصون على هويتهم الوطنية، فخورون بوطنهم وقادتهم، معتزون بالدور المحوري والمهم للإمارات في المنطقة والعالم، ويحافظون بكل جد ووعي على القيم والمبادئ الأصيلة التي تشكل مسيرة الدولة في الحاضر والمستقبل على السواء.

ووجه حديثه إلى أعضاء هذه الأندية، قائلاً «أحييكم على عملكم المثمر وأعتز كثيراً بحرصكم على القيام بدوركم في بناء السلام والوفاق ونبذ الصراع والخلافات، وتأكيد القيم الإنسانية المشتركة لدى الجميع، داعياً إياهم لأن يكونوا أداة حقيقية للتغيير الإيجابي نحو الأفضل في المجتمع.

وأوضح الدكتور نور الدين عطاطرة، نائب رئيس مجلس الأمناء، جامعة العين، أن هذا الملتقى رسالة قوية ومعبرة عن الالتزام العميق تجاه قيم راسخة تُميز الإمارات.