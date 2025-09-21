«صوتك مسموع» ضمن لقاء أهالي شعبية مكن في حتا

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز شرطة حتا، اللقاء المجتمعي ضمن مبادرة «صوتك مسموع»، لقاءً مع أهالي شعبية مكن في منطقة حتا، وذلك إعمالاً لنهج القيادة الرشيدة الدائم في تحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، وأسلوب عملها القائم على التواصل البناء مع كل مكونات مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم. وفي مستهل اللقاء ألقى العقيد علي عبيد البدواوي، نائب مدير مركز شرطة حتا كلمة قال فيها: «يأتي هذا اللقاء سيراً على النهج الواضح لقيادتنا الرشيدة في ضرورة التواصل المباشر الفعال والبناء مع المتعاملين، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم». ولفت إلى أن شرطة دبي تثمن كل الآراء والمقترحات المقدمة لها من أهالي مكن وجميع أفراد مجتمع دبي.

وأكد العقيد علي البدواوي شكره وتقديره لجميع الحضور وأثنى على المشاركة الكبيرة من مواطني منطقة مكن، منوهاً بقيمة اللقاء تجسيداً عملياً لحرص القيادة العامة لشرطة دبي على لقاء أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم عن قرب،.

وقدم العقيد علي البدواوي شرحاً حول مبادرة «صوتك مسموع» التي تهدف إلى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع عن الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، عبر فتح قنوات التواصل الفعال مع القاطنين في المناطق السكنية، مشيراً إلى أن أحد أهداف المبادرة تمثل في تعزيز الثقة في الخدمات التي تقدمها الشرطة.

من جانبه، استعرض المقدم الدكتور سيف القايدي، رئيس قسم السجلات الجنائية، الخدمات والجهود التي يبذلها المركز في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد سكان وزوار المنطقة، وقال: «إن تعاون أهالي حتا وتكامله مع جهود القيادة العامة لشرطة دبي أثمر في تعزيز أمن منطقة حتا التي أصبحت اليوم من أهم وجهات دبي مع ما شهدته خلال السنوات الأخيرة من تطور كبير في مجال الأنشطة المتنوعة التي تجذب السياح من داخل الدولة وخارجها».