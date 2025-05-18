الإمارات رائدة في تمكين الشباب ونشر القيم الإنسانية

شارك الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في المؤتمر السنوي لمجموعة «روسيا – العالم الإسلامي»، الذي عُقد في مدينة قازان بجمهورية تتارستان، بحضور حاكم تتارستان رستم مينيخانوف، وعدد كبير من الوزراء والسفراء وممثلي الدول الإسلامية.

وأكد الدكتور الظاهري في كلمته أن هذا اللقاء السنوي يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات بين روسيا والعالم الإسلامي، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما في مجال سياسات الشباب.

وشدّد على أهمية حماية الشباب من التطرف والإرهاب من خلال ترسيخ القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية وقيم المواطنة، داعياً إلى إنشاء شبكة شبابية تربط بين شباب روسيا والدول الإسلامية لتعزيز الحوار والتعايش والعمل المشترك.

وأشار إلى الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، في تمكين الشباب، عبر مبادرات وطنية ودولية مثل المؤسسة الاتحادية للشباب، ومركز الشباب العربي، ومجالس الشباب ومراكز الابتكار، مؤكداً أن الشباب هم الشركاء الحقيقيون في بناء المستقبل وصناعة السلام.

وسطية

من جهة ثانية، عزّز المركز الوطني للمناصحة شراكته مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، من خلال اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في المجتمع، ضمن رؤية شاملة يتبناها الطرفان لتعزيز جهود الدولة في نشر ثقافة التعايش والتسامح.

وقّع الاتفاقية كل من عبدالله عقيدة المهيري، الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة وتنص بنود الاتفاقية على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجال الوقاية الفكرية، وبناء الفكر السوي لتحقيق الأمن الفكري، إلى جانب إجراء بحوث ودراسات مشتركة، وتبادل الخبرات والمهارات، وتشجيع العمل المستدام في هذا المجال.

كما تشمل الاتفاقية تنفيذ برامج تخصصية ومساقات أكاديمية لتأهيل المستفيدين في المجالات العلمية والفكرية والتربوية.

وأكّد عبدالله المهيري أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيداً لتوجهات حكومة دولة الإمارات في ترسيخ مبدأ التكامل والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية، من خلال بناء شراكات استراتيجية تُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز كفاءة العمل المشترك.

وأكّد الدكتور خليفة الظاهري أن الاتفاقية تدعم مبادرات وأهداف المركز، لا سيما في نشر الفكر المعتدل المستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة والقوانين المعتمدة في الدولة.