«مجلس الفجيرة» يحفز الشباب على دخول عالم الصناعة

استضاف بيت الفلسفة في إمارة الفجيرة فعالية «رواد الصناعة»، تضمنت جلسة حوارية ثرية بعنوان «قيادات وطنية تلهم شباب الإمارات».

وقد حظيت هذه الفعالية بحضور الشيخ أحمد بن حمد سيف الشرقي، حيث تم تنظيمها بالتعاون بين مجلس الفجيرة للشباب ومجلس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للشباب.

ويسلط هذا الحدث الضوء على الفرص المتاحة في القطاع الصناعي أمام الشباب الإماراتي، وتعزيز مشاركتهم الفعالة في المبادرات الوطنية الصناعية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة هذا القطاع، وذلك في إطار رؤية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

واستهلت الفعالية بكلمة ألقاها جاسم العبيدلي، مدير إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة الاتحادية للشباب، ركز فيها على أهمية تعزيز ثقافة العمل في القطاع الصناعي لدى الشباب الإماراتي، ودور المؤسسة الاتحادية للشباب في تنمية ودعم الكفاءات الوطنية في مجال الصناعة المحلية، وخلق فرص تنافسية جديدة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا، ورؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وتخللت الجلسة مشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء والمهتمين بقطاع الصناعة، حيث حضرها عدد من الشخصيات البارزة، منهم شيخة الكعبي،عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمهندس ناصر محمد الملا مدير عام مؤسسة الفجيرة للصناعات الأسمنتية، وعائشة محمد الجاسم رئيس مجلس سيدات أعمال الفجيرة، بالإضافة إلى ماجد بن زوبع رئيس مجلس نافس للشباب، وفايز سعيد اليماحي رئيس مجلس الفجيرة للشباب، إلى جانب العديد من المسؤولين وممثلي مجالس الشباب في الدوائر الحكومية.