البرامج الصيفية لـ«كهرباء دبي» تعزز مهارات الشباب وأصحاب الهمم

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً مجموعة من الأنشطة والفعاليات بهدف استثمار وقت الشباب وأصحاب الهمم خلال الإجازات الصيفية لتعزيز مهاراتهم النظرية والعملية في مجالات عدة ومنها الاستدامة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والهندسة والعلوم والرياضيات، إلى جانب ترسيخ روح العمل الجماعي وتحمل المسؤولية، وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية النبيلة.

ومن أبرز هذه الفعاليات المخيم الصيفي لأصحاب الهمم والأيتام وأبناء الموظفين، مخيم «مهندس المستقبل»، ومحاضرات توعية حضورية وافتراضية لطلاب المدارس والجامعات بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لإشراك جميع أفراد المجتمع في رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وتشتمل هذه الفعاليات على مجموعة من الأنشطة المتنوعة والورش والبرامج والزيارات الميدانية التعليمية إلى أبرز معالم دبي، للاطلاع عن كثب على تجارب واقعية رائدة.

وضمن بيئة ترفيهية وتثقيفية دامجة، تسهم الفعاليات في غرس روح الابتكار والإبداع لدى النشء الجديد، وبناء شخصية الطلاب من خلال توفير مساحات للتفاعل وتنمية مهارات التواصل، ورفع مستوى وعيهم حول مفاهيم الاستدامة وحماية البيئة والموارد.

سعيد الطاير: تمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة وتزويدهم بالأدوات والمهارات

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في إطار مسؤوليتنا المجتمعية، نلتزم بتمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لضمان جاهزيتهم لتحقيق الأهداف الوطنية والمساهمة في صناعة المستقبل المستدام.

وفي عام المجتمع، نوسع نطاق مشاركتنا المجتمعية لتوفير بيئة إيجابية محورها بناء الإنسان والاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي للتغيير الإيجابي وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة».

وأضاف: «نولي أهمية بالغة لأصحاب الهمم ونحرص على ترسيخ النموذج الرائد الذي أرسته دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في تمكينهم وتوفير سبل النجاح والتميز لهم عبر مبادرات واستراتيجيات مبتكرة تهدف إلى دمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على الفرص والمقومات التي تساعدهم على المشاركة الفاعلة في مسيرة بناء وازدهار الدولة على قدم المساواة مع الآخرين.

ونتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص لإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، وتشجيعهم على التعلم المستمر، بما يمكنهم من الانخراط بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع».

تقدير

وقالت الدكتورة نادية الصايغ، المديرة العامة لمركز المشاعر الإنسانية - رعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة: «نعرب عن بالغ تقديرنا لهيئة كهرباء ومياه دبي على مبادرتها الإنسانية الرائدة بتنظيم المخيم الصيفي لأصحاب الهمم والأيتام وأبناء الموظفين، والذي يمثل نموذجاً حياً للتكافل المجتمعي والتنمية الشاملة.

إن مثل هذه المبادرات يسهم بشكل فعال في تمكين الطلبة، وصقل مهاراتهم الحياتية والاجتماعية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ضمن بيئة آمنة ومحفزة للإبداع.

نحن في مركز المشاعر الإنسانية نؤمن بأهمية الشراكات المجتمعية المستدامة، التي تفتح آفاقاً جديدة أمام أبنائنا من أصحاب الهمم، وتدمجهم بشكل إيجابي في المجتمع.

ونفخر بأن نكون جزءاً من هذا التعاون البناء الذي يجسد رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتمكين جميع أفراد المجتمع، وبالأخص الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية والاهتمام. كل الشكر والتقدير لهيئة كهرباء ومياه دبي، ولكل من ساهم في إنجاح هذا المخيم الهادف».

يذكر أن الهيئة نظمت المخيم الصيفي لأصحاب الهمم والأيتام وأبناء الموظفين 2025 خلال شهر يوليو بمشاركة 64 طالباً وطالبة.

واشتمل المخيم على أنشطة متنوعة وورش عمل وجولات تعليمية إلى مصنع «ماي دبي»، إضافة إلى ذلك، تنظم الهيئة سنوياً دورتين (صيفية وشتوية) من مخيم «مهندس المستقبل» لتعزيز مهارات الطلاب أبناء موظفي وموظفات الهيئة في مجالات مثل الأمن السيبراني وتقنية المعلومات ومختلف مجالات الهندسة.