حمدان بن زايد يلتقي مواطنة حولت نواة التمر إلى منتجات غذائية صحية

التقى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، المبتكرة نورة صالح ناصر المزروعي، في مقر ديوان ممثل حاكم أبوظبي في مدينة زايد، وذلك تقديراً لجهودها الريادية في تطوير مشروع غذائي مبتكر، يعتمد على تحويل نواة التمر إلى منتجات غذائية مبتكرة وصحية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «يسعدنا اليوم أن نحتفي بإحدى الشخصيات الوطنية المشرفة، التي جسّدت بروحها الابتكارية وحرصها على البيئة والأمن الغذائي رؤية دولة الإمارات في الاستدامة والتميز».

وأكد سموه أن مشروعها الرائد لتحويل نواة التمر إلى منتجات غذائية صحية يمثل إنجازاً نوعياً يعكس قدرات أبناء وبنات الوطن على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية، تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. ووصف سموه مشروع المواطنة نورة المزروعي بالجهد المبدع الذي يجمع بين المحافظة على التراث واستثمار الموارد المحلية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد دعم القيادة الرشيدة الكامل لمثل هذه المشاريع التي تسهم في تعزيز الهوية الإماراتية، وترسيخ مكانة الدولة في مجالات الابتكار الغذائي والتنمية المستدامة. وأوضحت نورة صالح ناصر المزروعي أن ما قامت به من جهود وتحديات في تطوير منتج غذائي مبتكر انطلاقاً من نواة التمر ما هو إلا أقل واجب يمكن أن تقدمه لوطنها الإمارات.

وقالت المزروعي: «ما قدمته أعتبره شيئاً بسيطاً لدولتي الإمارات، وهدفي أن يظهر هذا المنتج من منطقة الظفرة إلى العالم كله». وأضافت أن فكرة المشروع جاءت من خلال زيارتها للمصانع، حيث لاحظت أن نواة التمر تُعامل كالمخلفات لا يستفاد منها، بينما رأتها هي بعين المبتكر «كنزاً ثميناً» يمكن توظيفه في مجالات متعددة، منها الأغذية والعلاجات البديلة، ومن خلال تجارب شخصية وعمل دؤوب، نجحت في تحويل نواة التمر إلى منتجات غذائية مختلفة مثل المعكرونة، والمخبوزات، والأرز البديل.

وأكدت المزروعي أن النواة تمر بمراحل عدة إلى أن تتحول إلى طحين، حيث تمر بمرحلة الجمع والفرز والغسل والتنظيف والتعقيم قبل الطحن الطبيعي من دون أي مواد كيميائية، ودمجتها مع أنواع من الطحين الصحي مثل طحين الذرة المناسب لمرضى حساسية الجلوتين.

وأشارت إلى أنها استعانت بالمصانع الوطنية التي ساعدتها في تخطي العقبات، لتحصل على منتج إماراتي عالي الجودة، عُرض في المؤتمر العالمي للأغذية، ونال إعجاب المشاركين.