سعود بن صقر: نؤمن في رأس الخيمة بالطاقات الشبابية من قادة ومبتكرين ورواد أعمال

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، عدداً من أعضاء منظمة الرؤساء الشباب (YPO)، الشبكة العالمية التي تضم أكثر من 35 ألفاً من الرؤساء التنفيذيين وكبار رجال الأعمال في 150 دولة حول العالم، وذلك بحضور راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء على أهمية دور قادة الأعمال الشباب في دعم جهود الدول والمجتمعات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهم القوة الدافعة لإحداث التغيير الإيجابي، من خلال الأفكار المبتكرة التي توظف التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي المتسارع لإيجاد حلول عملية للتحديات التنموية وخلق فرص تسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن، وتنمية اجتماعية، وتقدم مستدام يضع الإنسان في مقدمة خطط التنمية الشاملة.

وقال سموه: «نؤمن في رأس الخيمة بالطاقات الشبابية من قادة ومبتكرين ورواد أعمال، وبقدرتهم على تحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا لمستقبل إمارتنا». من جانبهم، أعرب أعضاء منظمة الرؤساء الشباب عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.