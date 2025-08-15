«مختبر شباب دبي».. مبادرة وطنية تحاكي واقع صنع القرار وتقود المستقبل

بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، نظم مجلس دبي للشباب، أمس، بالتعاون مع مجلس شباب هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، فعالية «مختبر شباب دبي».

وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وعائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومروان بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والدكتور عامر الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، وإيمان بن خاتم، المدير التنفيذي في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وبمشاركة أكثر من 60 شاباً وشابة من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. أقيمت الفعالية بهدف تفعيل دور الشباب، واستثمار قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية في اكتشاف وإيجاد حلول وأفكار تسهم في تطوير المبادرات الحكومية، وعمل القطاعات الحيوية في دولة الإمارات.

وتحقيقاً لهذه الغاية، نُظم المختبر في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أجواء تحاكي بيئة صنع القرار الحكومي، وتجمع بين التمكين والابتكار وتحليل التحديات الواقعية.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي: إن الاحتفاء بـ«اليوم الدولي للشباب» يجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتمكين الشباب، من خلال توفير البيئة التي تتيح لهم تحويل طاقاتهم إلى إنجازات ملموسة، كونهم يمثلون الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة.

وشركاء حقيقيين في بناء مستقبل الوطن، وما يحظى به الشباب من دعم وإمكانات اليوم هو استثمار استراتيجي يعكس ثقة القيادة بدورهم في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وذلك لما لتمكينهم من ضرورة وطنية تضمن استدامة التقدم والازدهار.

وأضاف: تأتي فعالية «مختبر شباب دبي» كمبادرة وطنية تجمع العقول الشبابية المبدعة مع القيادات الملهمة وصناع القرار، وتتيح للشباب منصة تفاعلية لطرح أفكارهم.

والمساهمة في ابتكار حلول عملية للتحديات المستقبلية، لتجسد بذلك نموذجاً رائداً للعمل الجماعي والحوار المستدام مع الشباب، في إطار المساهمة بصياغة السياسات والمبادرات التنموية الهادفة إلى تحويل أحلامهم إلى واقع، وتعزيز الأثر الإيجابي في خدمة المجتمع والوطن.

من جهته، قال معالي عبدالله محمد البسطي: «دبي، بفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رسّخت موقعها مدينة عالمية ممكّنة للشباب، تبني قدراتهم، وتحتفي بإمكاناتهم، وتموّل أفكارهم المبتكرة.

وتضعهم في المواقع القيادية لتحقيق أحلامهم، وتحويل طموحاتهم إلى واقع، وهي منصة انطلاق لهم في مساراتهم العلمية والمهنية والإبداعية، ما يؤهلهم ليكونوا في الصفوف الأولى في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة دبي 2033، بأجنداتها الطموحة للعقد المقبل.

و«مختبر شباب دبي» هو مكوّن أساسي في المنظومة المتكاملة التي توظفها دبي، بالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية والمؤسسات الشبابية، لتمكين الشباب بالإمكانات القيادية، والفرص الحيوية لصناعة المستقبل الذي نتطلع إليه جميعاً».

بدأت الفعالية بجلسة افتتاحية، تضمنت توجيهات من القيادات، تلتها مرحلة توزيع المشاركين على مجموعات عمل، حيث تسلّمت كل مجموعة ملفاً حيوياً مبنياً على سيناريو واقعي، يمثل تحدياً حكومياً حقيقياً.

وعملت الفرق الشبابية على تحليل التحديات، واستكشاف جذورها، وصياغة حلول عملية متكاملة. وأشارت عائشة ميران إلى أن هذا النوع من التجارب يعكس مستوى النضج والجاهزية لدى شباب دبي.

مؤكدة أن هذه الفعالية ليست مجرد منصة لتبادل الأفكار، بل ورشة عمل حقيقية، تفاعلت فيها طاقات الشباب مع الرؤية الاستراتيجية للإمارة، وخرجت بتصورات عملية، يمكن البناء عليها لتعزيز جودة الحياة في دبي، وتطوير التعليم، ودعم مسيرة التحول الرقمي والاستدامة.

بدورها، قالت ريم الفلاسي، رئيس مجلس دبي للشباب: يأتي «مختبر شباب دبي» ليجسد رؤية الإمارة في تمكين العقول الشابة من المساهمة في صياغة مستقبلهم، ليس كمستفيدين فقط، بل كصنّاع قرار، ومهندسي تغيير حقيقيين.

ثاني الزيودي وعبدالله البسطي خلال حضور إحدى مجموعات العمل | تصوير: دينيس ملاري

