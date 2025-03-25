مقر المؤثرين يدعم قدرات صناع المحتوى الهادف

عالية الحمادي: هدفنا تعزيز دور الإعلام الجديد في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات

نظم مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، 4 جلسات رمضانية حوارية، بمشاركة أكثر من 420 صانع محتوى ورئيساً تنفيذياً ومنصات إعلامية، حيث استضافت الجلسات مجموعة من قيادات كبرى شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي ونخبة من أهم المؤثرين، لمناقشة الأثر الإيجابي لصناعة المحتوى في تنمية المجتمعات، وسبل دعمها وتطويرها، لمواكبة التطورات المتسارعة والتحولات التي يشهدها قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي الجديد.

وتأتي هذه الجلسات الرمضانية في مقر المؤثرين، في سياق البرامج والفعاليات المكثفة التي ينظمها المقر أو يشارك فيها، بما يعزز مكانته كمساهم رئيس في تطوير صناعة المحتوى على مستوى المنطقة والعالم، ونظم المقر قبل أيام، لقاء دولياً في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية حضره أكثر من 200 صانع محتوى، إضافة إلى مشاركته الفعالة في تجمع عالمي لصناع المحتوى والمؤثرين شهده مهرجان South by South West في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية.

ويعد مقر المؤثرين إحدى مبادرات «صندوق دعم صناع المحتوى» الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بقيمة 150 مليون درهم، خلال أعمال «قمة المليار متابع» في نسختها الثانية لدعم صناع المحتوى وأصحاب المواهب والمبادرات والأفكار المبتكرة، وتعزيز قطاع صناعة المحتوى الرقمي ودفع فرص نموه.

شراكات استراتيجية

وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ومدير قمة المليار متابع، أن مقر المؤثرين يشكل حاضنة عالمية لصناع المحتوى والمؤثرين، ويعمل على تطوير مهاراتهم وصقل تجاربهم، بما يمكنهم من تقديم محتوى هادف يعزز معارف الأجبال ويخدم الشعوب، ويدعم دور الإعلام الجديد في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات، ويواكب النمو الاقتصادي المستدام.

وأضافت: «إن مقر المؤثرين يسهم في ترسيخ موقع الإمارات عاصمة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي، لا سيما أنه يهدف إلى استقطاب 10 آلاف مؤثر لدولة الإمارات في المرحلة المقبلة»، مشيرة إلى أن الجلسات الحوارية التي استضافها المقر تعزز جهود الإمارات في بناء قطاع اقتصادي متكامل لصناعة المحتوى، بما يؤكد ريادتها في هذا المجال الذي أصبح من أهم محركات تشكيل المستقبل وتوجهاته.

إضافة نوعية

واستضاف مقر المؤثرين في جلسة رمضانية نقاشية مسؤولين من منصة إكس، شارك فيها أنطوان كايروني المدير الإقليمي لمنصة إكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجويل يزبك مدير الشراكات العليا في منصة إكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومادلين سكيلين مديرة التسويق في المنصة.

وناقشت الجلسة العديد من القضايا التي تهم صناع المحتوى، مثل الاستراتيجيات التي يمكنهم أن يطبقوها على منصة إكس، والاستفادة من برنامج «جروك Grok» للذكاء الاصطناعي، والاستفادة من مجموعة الأدوات والمبادرات المصممة لمساعدة صناع المحتوى على تحقيق إيرادات مباشرة من خلال نشر محتواهم على منصة X بحيث يهدف البرنامج إلى تحويل التفاعل والتأثير إلى مصادر دخل مستدامة لصناع المحتوى. كما تمت مناقشة برنامج «X Originals» الذي تم الإعلان عنه خلال قمة المليار متابع، والذي يوفر لصناع المحتوى إنتاج محتوى مبتكر أصيل وحصري.

جلستان لشركة «ميتا»

كما استضاف مقر المؤثرين جلستين حواريتين مع مسؤولي شركة ميتا، للحديث عن بعض الأدوات الجديدة التي ستقوم الشركة بإطلاقها من خلال منصتيها «انستغرام وفيسبوك»، بالإضافة إلى برنامج «Creators for Purpose » الذي يركز على دعم صناع المحتوى في مجال العمل الإنساني والخيري.

وتحدثت في الجلسة الأولى مون باز، مديرة الشراكات العالمية لدى «ميتا» في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، عن دور «ميتا» في دعم وتمكين صناع المحتوى في المنطقة، لإنتاج ونشر محتوى هادف ينشر الإيجابية في المجتمعات. وحملت الجلسة النقاشية الثانية عنوان«Creators For Purpose» واستضافت جوانا جميل، مديرة الشراكات الاستراتيجية في «ميتا» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأدارها عيسى الحبيب، صانع محتوى ومقدم برامج.

وخلال الجلسة الرمضانية أعلن مقر المؤثرين، وشركة «ميتا»، عن اختيار 5 صناع محتوى للمشاركة في برنامج صناع المحتوى الهادف «Creators for Purpose»، وهم: سيف الذهب، ويسرى مارديني، وكارن وازن، وفرح مطالقة وسارة عبدالله، حيث تم اختيارهم للانضمام إلى البرنامج، لإسهام محتواهم في تمكين المجتمعات والقضايا الإنسانية والناشطين في دعم اللاجئين، والذين يعملون ضمن شراكات مثمرة مع عدد من المبادرات الإقليمية والدولية الداعمة لهذه القضايا.

جلسة حوارية

وفي جلسة رمضانية حوارية استضاف مقر المؤثرين عمار قنديل، اليوتيوبر وصانع الحكايات، وأحد مؤسسي قناة «Yes Theory» الشهيرة على يوتيوب، والتي يتابعها أكثر من 20 مليون متابع، ويتوزع مقرهم بين 3 دول، هي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا، وتعمل القناة على بث روح الإيجابية والتشجيع على الحياة بعقلية متفتحة ومواجهة التحديات.

ورشة «سامسونج»

كما استضاف مقر المؤثرين ورشة عمل حول التصوير الفوتوغرافي بتقنية الذكاء الاصطناعي، باستخدام سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي S25 الجديدة، التي أتاحت للحضور خوض تجربة استكشاف مجرتنا الفضائية من خلال التصوير بتقنيات الذكاء الاصطناعي، واصطحبهم خلال رحلتهم الاستكشافية خبراء سامسونج، للإجابة عن استفساراتهم وشرح كيفية استخدام أدوات التحليل، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لدعم المحتوى والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتطوير صناعة المحتوى، ومساعدة المبدعين على تحقيق المزيد من الانتشار والتأثير.