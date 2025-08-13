أحمد بن سعيد : نحتفي بعزيمة شبابنا ونؤمن بقدراتهم وندعم أحلامهم

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن الشباب هم الرهان الأصدق للدول الطامحة، والأمل المتجدد بمستقبل أفضل وأكثر استدامة وريادة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «بهم تُبنى الأمم، وتكتب قصص النجاح.. فهم سر نهضة الشعوب وعماد أوطانها، هم وقود التقدم، وروح التغيير.

وفي اليوم الدولي للشباب، نحتفي بعزيمة شبابنا، ونؤمن بقدراتهم وندعم أحلامهم؛ لأنهم الرهان الأصدق للدول الطامحة، والأمل المتجدد بمستقبل أفضل وأكثر استدامة وريادة».