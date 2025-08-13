لطيفة بنت محمد: شباب الإمارات منارات الإبداع وركائز النهضة

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن شباب الإمارات منارات الإبداع، وركائز النهضة والقوة التي تقودنا إلى آفاق جديدة من النمو والريادة.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابها على منصة «إكس»: «من عقولهم يبدأ الابتكار ويرتقي الإبداع، وفي قلوبهم تنبض الأحلام، وبتمكينهم تُبنى الأوطان..

شبابنا ليسوا فقط أمل الغد، بل روّاد اليوم، وصانعو المستقبل.. تحيّة لشباب الإمارات الطامح، بمناسبة اليوم الدولي للشباب، أنتم منارات الإبداع، وركائز النهضة.. والقوة التي تقودنا إلى آفاق جديدة من النمو والريادة».