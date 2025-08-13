حكومة الفجيرة تطلق 13 مجلساً مؤسسياً للشباب

أطلقت حكومة الفجيرة، ممثلة بدائرة الموارد البشرية والمؤسسة الاتحادية للشباب ومجلس الفجيرة للشباب، مبادرة لتأسيس 13 مجلساً شبابياً من مختلف الدوائر الحكومية، بالتزامن مع يوم الشباب العالمي.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في بيت الفلسفة، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، حيث تم إطلاق المجالس المؤسسية لبلدية دبا الفجيرة وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وهيئة الفجيرة للبيئة ومستشفى الفجيرة ومجلس محمد بن حمد الشرقي والقيادة العامة لشرطة الفجيرة والدائرة المالية بحكومة الفجيرة وجمارك الفجيرة ومستشفى دبا الفجيرة وجامعة الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ودائرة الموارد البشرية بالفجيرة وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

واستعرض جاسم العبيدلي، مدير إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة الاتحادية للشباب، الإطار الاستراتيجي لمجلس الفجيرة للشباب، وقدم شرحاً حول تطبيق باني الذي يستهدف فئة الشباب في العديد من المجالات الشبابية.

وتعد مبادرة إطلاق 13 مجلساً شبابياً مؤسسياً الأولى من نوعها على مستوى الفجيرة، وتشكل محطة استثنائية في تمكين الشباب وإشراكهم في العمل المؤسسي، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في صياغة مستقبل الإمارة والدولة وربط الجهات والمؤسسات بشبكة شبابية موحدة لتعزيز العمل التشاركي وتبادل الخبرات، إلى جانب إتاحة الفرص للشباب للانخراط في المبادرات الوطنية، وتفعيل دورهم في صنع القرار داخل بيئة العمل الحكومي.