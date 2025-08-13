«مجلس رأس الخيمة» يحتفي باليومالعالمي للشباب

أكد الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، أن الشباب يمثلون الطاقة الاستراتيجية لأي دولة، والاستثمار الحقيقي في المستقبل، مشدداً على أنهم عماد الوطن، وقوته الدافعة، ومحور التنمية، والركيزة الأساسية التي يقوم عليها ازدهار الدولة وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، إن دولة الإمارات، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الشباب هم ثروتها الحقيقية، تسعى بشكل دؤوب إلى طرح المبادرات والبرامج وتحقيق مناخ محفز لهم لإطلاق العنان لقدراتهم وطاقاتهم في مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في التنمية المستدامة، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031.

وأضاف، خلال حضوره فعالية «في الميدان» التي نظمها مجلس رأس الخيمة للشباب، في مركز الشباب برأس الخيمة، أن قيادة الدولة الرشيدة تولي شباب الوطن اهتماماً كبيراً، وتسعى لتمكينهم في مختلف المجالات وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتسخير كل الإمكانات لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية والمستجدات العالمية، إضافة إلى إشراكهم في عملية صنع القرار من خلال المجالس الشبابية والمبادرات المختلفة.