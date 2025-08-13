محمد الحسيني: الشباب شركاء في صنع الحاضر وبناء المستقبل

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنظر إلى الشباب باعتبارهم شركاء أساسيين في صنع الحاضر وبناء المستقبل.

مشيراً معاليه إلى أن قدرتهم على تحويل الأهداف الوطنية إلى إنجازات ملموسة تنطلق من مساهماتهم المباشرة في خدمة المجتمع وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة عبر مبادرات مبتكرة ومشاريع تلبي الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع.

وأوضح أن وزارة المالية تولي اهتماماً خاصاً بإشراك الكفاءات الوطنية الشابة في تطوير السياسات المالية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو الشامل، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للريادة والابتكار.

وأشار معاليه إلى أن تمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار وتوفير الموارد والفرص اللازمة لهم، يضمن استمرار مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة.

وشدد على أن الشباب الإماراتيين، بما يمتلكونه من طموح وعزيمة، قادرون على قيادة مسار التحول الإيجابي، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية، مؤكداً أن الاستثمار في طاقات الشباب اليوم هو الضمان الحقيقي لازدهار الغد.