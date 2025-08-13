«المؤسسة الاتحادية للشباب» تعزز دور الشباب في قيادة جهود التنمية

نظّمت المؤسسة الاتحادية للشباب مجموعة من الفعاليات والمبادرات النوعية احتفاءً باليوم الدولي للشباب 2025، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «أعمال الشباب المحلية من أجل أهداف التنمية المستدامة وما بعدها».

وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز دور الشباب في قيادة جهود التنمية من خلال مبادرات محلية مؤثرة، تنطلق من مجتمعاتهم وتنسجم مع أهداف الاستدامة العالمية.

وبهذه المناسبة، قال خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «تحظى فئة الشباب باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة، التي ترى فيهم شركاء محوريين في صياغة توجهات المستقبل، وتضع تمكينهم على رأس أولويات التنمية الوطنية، وهو ما يعكس الالتزام الراسخ بخلق مساحة حقيقية يُعبّر فيها الشباب عن رؤاهم، ويعملون من خلالها على تحويل أفكارهم إلى مبادرات ملموسة تسهم في معالجة التحديات البيئية، والاقتصادية، والمجتمعية».

وأضاف: «انطلاقاً من هذا التوجه، تواصل المؤسسة الاتحادية للشباب جهودها لتعزيز قدرات الشباب الإماراتيين، عبر منصات حوارية وتدريبية وبرامج وطنية تتكامل مع رؤية نحن الإمارات 2031.

وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا من مختلف القطاعات لتقديم بيئة محفزة تُمكّن الشباب من تحويل أفكارهم إلى حلول عملية تواكب المتغيرات العالمية وتسهم في بناء مستقبل المجتمع المحلي، وتدعم التطلعات الوطنية في تحقيق الازدهار».

وعملت المؤسسة على تشكيل وإعادة تشكيل 44 مجلساً شبابياً وزارياً ومؤسسياً وقطاعياً، منها 32 مجلساً شبابياً جديداً بمختلف الجهات الحيوية في دولة الإمارات، تهدف إلى إشراك شريحة واسعة من الشباب وتمكينهم من المساهمة في تطوير السياسات وصياغة توجهات المستقبل، إلى جانب تنظيم برامج متخصصة بهدف تزويد الشباب بالمهارات العملية التي تؤهلهم لقيادة التحول في مجتمعاتهم.