«المؤسسة الاتحادية للشباب» تعزز دور الشباب في قيادة جهود التنمية

وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز دور الشباب في قيادة جهود التنمية من خلال مبادرات محلية مؤثرة، تنطلق من مجتمعاتهم وتنسجم مع أهداف الاستدامة العالمية.
وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا من مختلف القطاعات لتقديم بيئة محفزة تُمكّن الشباب من تحويل أفكارهم إلى حلول عملية تواكب المتغيرات العالمية وتسهم في بناء مستقبل المجتمع المحلي، وتدعم التطلعات الوطنية في تحقيق الازدهار».
وعملت المؤسسة على تشكيل وإعادة تشكيل 44 مجلساً شبابياً وزارياً ومؤسسياً وقطاعياً، منها 32 مجلساً شبابياً جديداً بمختلف الجهات الحيوية في دولة الإمارات، تهدف إلى إشراك شريحة واسعة من الشباب وتمكينهم من المساهمة في تطوير السياسات وصياغة توجهات المستقبل، إلى جانب تنظيم برامج متخصصة بهدف تزويد الشباب بالمهارات العملية التي تؤهلهم لقيادة التحول في مجتمعاتهم.