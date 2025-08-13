حمدان بن زايد: شبابنا يمثلون الطاقة المحركة لمسيرة التنمية والتقدم

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن شباب الإمارات يمثلون الطاقة المحركة لمسيرة التنمية والتقدم. وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»:

«في اليوم الدولي للشباب، نجدد ثقتنا بشباب الإمارات، الذين يمثلون الطاقة المحركة لمسيرة التنمية والتقدم. بدعم القيادة الرشيدة، أصبحوا شركاء فاعلين في صناعة المستقبل، ومساهمين حقيقيين في تحقيق تطلعات الوطن نحو التنمية المستدامة في شتى المجالات. وسنواصل الاستثمار في قدراتهم، وصقل مهاراتهم، ليمضوا بثقة نحو ريادة المستقبل، ويحملوا راية الإمارات عاليةً في كل الميادين».