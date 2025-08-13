طحنون بن زايد: الاستثمار في الشباب استثمار في المستقبل

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، أن الاستثمار في الشباب وطاقاتهم هو استثمار في المستقبل ومتطلباته.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «الاستثمار في الشباب وطاقاتهم هو استثمار في المستقبل ومتطلباته، فهم المورد الأهم والسبيل الرئيسي نحو التطور والازدهار، ومن هذا المنطلق وضعت قيادة الإمارات تمكين الشباب في صدارة الأولويات التنموية للدولة».

وأضاف سموه: «في اليوم الدولي للشباب نفتخر بإنجازاتهم وندعم طموحاتهم، وندعوهم لاغتنام الفرص المتاحة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا واقتصاد المستقبل».