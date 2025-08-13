«الطاقة والبنية التحتية» تبرز دور الشباب في مسيرة التنمية المستدامة

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في مجلس شباب الوزارة، باقة من الفعاليات المبتكرة والمتنوعة احتفاءً بيوم الشباب العالمي، بهدف إبراز الدور المحوري للشباب في مسيرة التنمية المستدامة، وتحفيزهم على الابتكار والمشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الدولة المستقبلية.

وتضمنت الفعاليات جلسة حوارية بعنوان «من القائد تبدأ الرحلة»، تحدث خلالها المهندس يوسف عبدالله، وكيل الوزارة المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية، عن دور القدوة القيادية في إلهام الأجيال الشابة وتحفيزهم على التميز.

كما نظم فريق السعادة وجودة الحياة في الوزارة ورشة تدريبية بعنوان «المعرفة بمرح»، بالتعاون مع مركز شباب فلج المعلا، جمعت الشباب في أجواء تفاعلية لتعزيز روح الفريق، وتشجيع المبادرات الإبداعية، ونشر الطاقة الإيجابية بين الموظفين وأفراد المجتمع.

وأكد يوسف عبدالله أن يوم الشباب العالمي يمثل مناسبة عالمية تعكس إيمان القيادة الرشيدة بدور الشباب كشريك رئيسي في صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن دعمهم وتمكينهم يمثلان أولوية استراتيجية للحكومة، باعتبارهم المحرك الأساسي لمسيرة التنمية والتطور.

وأضاف: «إن الفعاليات التي نظمها مجلس شباب الوزارة تجسد حرصها على ترجمة رؤية القيادة إلى مبادرات عملية، توفر للشباب منصات لتبادل الأفكار والخبرات، وتطوير مهاراتهم، وتحفيزهم على الابتكار والمشاركة في رسم ملامح المستقبل، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031» ورؤية الدولة في ترسيخ مكانتها الريادية عالمياً».