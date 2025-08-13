مجلس شباب «إقامة دبي» يطلق أول خلوة شبابية

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، من خلال مجلس الشباب التابع لها، الخلوة الشبابية الأولى التي جمعت قيادات الإدارة العامة مع مجموعة من الموظفين الشباب.

وشهدت الخلوة حضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، إلى جانب مساعدي المدير العام.

تضمنت الخلوة مجموعة من ورش العمل التفاعلية، ركزت على أربعة محاور رئيسية، وتمثل المحور الأول في تنمية القدرات والمهارات المستقبلية، إلى جانب السعادة وجودة الحياة، أما المحور الثاني.

فتمثل بالابتكار والتحول الرقمي، والثالث الهوية الوطنية والقيم المجتمعية، فيما تمثل المحور الرابع في المشاركة والتمثيل والشراكات، لتفعيل دور الشباب في صناعة القرار وتوسيع مشاركتهم في المحافل الداخلية والخارجية.

وفي هذا السياق، أكد الفريق محمد أحمد المري أن: «الشباب هم الثروة الحقيقية وصانعو المستقبل، والاستثمار فيهم هو استثمار في استدامة الإنجاز. ومن خلال هذه الخلوة، نفتح لهم مساحة حقيقية للحوار والمشاركة والتخطيط، لنصنع معهم نموذجاً مؤسسياً يحتذى به في تمكين الطاقات الشابة».

من جانبه، أكد الملازم أول خالد الرم، رئيس مجلس الشباب، أن هذه الخلوة تمثل منصة ملهمة للشباب للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، وتعكس ثقة القيادة بقدرتهم على المساهمة الفاعلة في صياغة المستقبل المؤسسي، مشيراً إلى أن الشباب هم الوقود والمحرك للعمل في الإدارة، وأن الهدف هو تحفيزهم على إطلاق مبادرات تتحول إلى واقع ملموس، فحتى أبسط الأفكار قد تكون بذرة لمشروع كبير.