وزارة الداخلية تفتتح المساحة الشبابية الأولى على مستوى الحكومة الاتحادية

شهد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، فعاليات اليوم الدولي للشباب، التي نظمتها وزارة الداخلية في مقرها بأبوظبي، بحضور اللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بالوزارة.

وعدد من كبار الضباط والمسؤولين والقيادات الشرطية وممثلي المؤسسات الشبابية. استهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية بمعالي الوزير والحضور الكريم، بالتأكيد فيها على المكانة التي يحظى بها الشباب في دولة الإمارات، ودور القيادة الرشيدة في تمكينهم، والتي تضعهم في صدارة أولوياتها.

كما جرى إبراز دور وزارة الداخلية في دعم شباب الوطن، وتسليط الضوء على إنجازاتهم، انطلاقاً من توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث لم تدخر الوزارة جهداً في تمكين الكفاءات الشابة وتطوير مهاراتها.

وتضمنت فعاليات الافتتاح عروضاً تقديمية مميزة تناولت مسيرة مجلس شباب وزارة الداخلية منذ تأسيسه، وأبرز إنجازاته ومبادراته ومشاريعه الرائدة، والتي عكست مدى رؤية الشباب الإماراتي في الريادة والتميز، ودورهم كقادة للتغيير الإيجابي نحو المستقبل المتقدم والطموح للدولة.

وشهد الحفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج «نواة المستقبل»، المبادرة الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة الداخلية لتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة للعمل في المجالات الأمنية والشرطية، من خلال تدريب مكثف استمر لمدة ستة أشهر.

وشهد الحفل تكريم خمسة مشاريع شبابية متميزة قادها شباب وزارة الداخلية ضمن مبادرة «نبراس الشباب». وعلى هامش الفعاليات، قام معالي الوزير النيادي، بجولة ميدانية اطلع خلالها على الخطط والبرامج والمشاريع القائمة والمستقبلية لمجلس شباب وزارة الداخلية.

كما افتتح معالي الدكتور سلطان النيادي، المساحة الشبابية الأولى على مستوى الحكومة الاتحادية في مقر الوزارة، باعتماد من المؤسسة الاتحادية للشباب، إذ تهدف المساحة إلى تعزيز مشاركة الشباب في صناعة القرار واستشراف المستقبل.

واختتمت الفعاليات بحضور ومشاركة معالي الدكتور سلطان النيادي في الحلقة النقاشية، التي نظمها مجلس شباب وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للشباب.