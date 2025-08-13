موزة بنت مبارك: الإمارات قدمت إلى العالم نموذجاً رائداً في تمكين الشباب

أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت للعالم نموذجاً رائداً في تمكين الشباب وتأهيلهم لقيادة المستقبل ودعم مسيرة التنمية المستدامة في جميع ميادين العمل والإنتاج.

وقالت في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي للشباب: «إن دولة الإمارات فخورة بما حققته من إنجازات وطنية بارزة على صعيد الاستثمار في الشباب، وتمكينهم ودفع مسيرتهم نحو النماء والازدهار دائماً.

وأوضحت أن الشباب يشكلون إحدى ركائز التنمية الوطنية الشاملة منذ انطلاق مسيرة الاتحاد على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بدورهم في بناء دولة الاتحاد، وفتح أمامهم مجالات التعليم والعمل فأبدعوا وسجلوا منجزات حضارية في مختلف المجالات.

وأشارت إلى تواصل النهج نفسه برؤية خلاقة من قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي هيأ للشباب بيئة محفزة على التطور والازدهار عبر سن منظومة قوانين وتشريعات تمكن للشباب وتعزز من أدوارهم في المجتمع.