منى المري: بتوجيهات منال بنت محمد.. مبادرات جديدة لتعزيز جودة حياة المرأة ودعمها في ريادة الأعمال

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تم خلاله استعراض المبادرات والمشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال النصف الأول من عام 2025، والتي تتضمن إطلاق برامج تنفيذية وجلسات حوارية ومبادرات جديدة وتقارير متخصصة في مجال تمكين المرأة.

وقالت منى المري: إن هذه المبادرات تهدف إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وبصفة خاصة في قطاع ريادة الأعمال وتعزيز جودة حياتها، في إطار رؤية أشمل لترسيخ مكانة دبي عالمياً بين المدن الصديقة للمرأة، وذلك بالتعاون والشراكة مع الدوائر الحكومية المعنية في دبي ومؤسسات القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وحرص سموها على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة في مختلف المجالات.

شارك في الاجتماع كل من هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وأعضاء مجلس الإدارة: هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، خولة راشد المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، هدى عيسى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، خديجة محمود البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، فهيمة عبد الرزاق البستكي الرئيس التنفيذي السابق لقطاع تطوير الأعمال في أسواق المال المحلية، ونعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

رائدات الأعمال

وتشمل المشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في الفترة القادمة تنظيم معرض رمضاني لدعم رائدات الأعمال من موظفات حكومة دبي خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس الحالي بمشاركة 32 رائدة أعمال من 15 جهة حكومية، يتم خلاله توفير التسهيلات والمقومات التي تمكن رائدات الأعمال الموظفات من عرض منتجاتهن وخدماتهن وتسويقها.

وفي إطار رسالة المؤسسة لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيز مهاراتها في مجال ريادة الأعمال، ستركز الجلسات الحوارية للنسخة الثانية من مبادرة «حوارات دبي للمرأة»، التي سيتم تنظيمها خلال الفترة القادمة على هذا المجال وتتحدث فيها نخبة من رائدات الأعمال الملهمات في عدة تخصصات.

وضمن مشاريع المؤسسة الهادفة إلى تعزيز جودة حياة المرأة، سيتم تنظيم عدة محاضرات وورش عمل توعوية ضمن برنامج الصحة النفسية في شهر أبريل القادم، بعد نجاح البرنامج في دورته الأولى عام 2024، والتي شهدت تنظيم 5 ورش عمل منفصلة استفادت منها أكثر من 117 موظفة في 16 دائرة ومؤسسة حكومية.

كما تم الانتهاء من تقرير «دبي مدينة صديقة للمرأة» ضمن مشروع متكامل يحمل نفس الاسم، ويجري العمل على تنفيذه بالتعاون مع عدد من الشركاء الحكوميين المعنيين بتقديم الخدمات المتنوعة للمرأة، تحقيقاً للرؤية التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي للمرأة 2023 ـ 2027، الرامية إلى جعل دبي نموذج عالمي رائد للمدن الصديقة للمرأة.

وفي إطار استراتيجية عمل المؤسسة لبناء وتعزيز القدرات القيادية للمرأة الإماراتية وتأهيلها لتولي المناصب القيادية، سيتم تنفيذ برنامج «ارتقاء للقيادات النسائية» بالتعاون مع كلية آشريدج هالت لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة، بمشاركة عدد من موظفات الدوائر والمؤسسات الحكومية.