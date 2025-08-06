نهيان بن مبارك : تمكين الشباب استثمار في حاضر الإمارات ومستقبلها

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن الاستثمار في تمكين الشباب، والتركيز على تنمية وعيهم بهويتهم الوطنية، وانتمائهم لهذا الوطن العزيز بتاريخه وتراثه وقيمه ولغته، هو استثمار في حاضر الإمارات ومستقبلها.

وهذا ما تعلمناه جميعاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يضع تمكين الشباب وتأهيلهم للمستقبل على رأس أولويات سموه.

جاء ذلك عقب اختتام فعاليات برنامج «رواد الهوية الوطنية»، الذي نظمه صندوق الوطن، بالتعاون مع عدد من الجامعات الإماراتية على مدى أسبوعين، بمشاركة فاعلة من أكثر من 450 طالباً وطالبة من مختلف إمارات الدولة.

وجاءت هذه الفعالية ضمن أنشطة الصندوق الصيفية، بهدف ترسيخ قيم الهوية الوطنية، وتعزيز دور الشباب، ولا سيما طلاب الجامعات، في صون الهوية الوطنية ومكوناتها التي ترتكز على الدين واللغة العربية والتاريخ والموروث الثقافي والاجتماعي لدولة الإمارات، ونقله للأجيال القادمة، وضمت أنشطة البرنامج تنظيم ورش عمل تفاعلية.

وجلسات حوارية، وأنشطة إبداعية سلطت الضوء على مقومات الهوية الوطنية الإماراتية، بما تشمله من قيم وعناصر وما لها من دور مهم في تعزيز الانتماء إلى الوطن وقيادته الرشيدة، إلى جانب استعراض نماذج من تجارب إماراتية ناجحة في هذا المجال،.

كما شملت هذه الأنشطة المحاضرة التي قدمها معالي الشيخ نهيان بن مبارك لأبناء الجامعات الإماراتية كافة، إذ حرصوا على لقاء معاليه، الأسبوع الماضي.

وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن: إن تنظيم برنامج «رواد الهوية الوطنية بالجامعات» يأتي انسجاماً مع الرؤية الإماراتية الواضحة التي تركز على دور الشباب في صون ورعاية مكونات الهوية الإماراتية، وتحفيزهم على المبادرة والقيادة في بيئاتهم التعليمية والمجتمعية.

مؤكداً أن التفاعل الكبير من جانب الطلبة المشاركين، يبرز وعياً متنامياً لدى الجيل الجديد بأهمية تعزيز الهوية الوطنية في زمن التحديات المتسارعة.