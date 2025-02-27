نعيمة أهلي: الإماراتية محظوظة بقيادة تدعمها وتهيئ لها مقومات النجاح

أكدت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، أن تطور معايير ومتطلبات العمل الحكومي في إمارة دبي بما يواكب رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل عالمياً، هو أهم تحدٍ أمام أي مسؤول حكومي وهو ما تعمل الدوائر الحكومية كافة على تحقيقه من خلال التنسيق والعمل المتكامل ضمن رؤية واضحة ومعايير عالمية المستوى.

وأضافت، بمناسبة اختيارها ضمن قائمة فوربس لأقوى 20 سيدة عربية في القطاع الحكومي، أن مؤسسة دبي للمرأة برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ملتزمة بمواصلة الجهود الداعمة للمرأة الإماراتية العاملة وصقل قدراتها المهنية والقيادية في المجالات المختلفة، من خلال تطوير وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات النوعية بما يسهم كذلك في تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال دعم وتمكين المرأة.

وأشارت إلى أن أحدث إنجازات ومبادرات المؤسسة في دعم المرأة وتعزيز دورها القيادي يتمثل في تنظيم النسخة الثالثة من «منتدى المرأة العالمي» نوفمبر الماضي بمشاركة نحو 6000 شخص من دول العالم، في مقدمتهم كبار الشخصيات والوزراء والمسؤولون الحكوميون وممثلو المنظمات الدولية والقادة الملهمون وصُنّاع التأثير وأكثر من 25 وزيراً ووزيرة من المنطقة والعالم، إضافة إلى نخبة من الشباب ورائدات الأعمال.

وحول اختيارها ضمن قائمة «فوربس» لأقوى السيدات العربيات، أعربت نعيمة أهلي عن سعادتها واعتزازها بهذا الاختيار، مؤكدةً أنه تكريم للمرأة الإماراتية بصفة عامة وتأكيد على الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المرأة وتقديرها كما أنه جزء لا يتجزأ من قوة المرأة الإماراتية وقدرتها على تحقيق التقدم الإيجابي في مجالات متعددة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أوغيرها.

وقالت: «أعتبر نفسي وكل امرأة إماراتية محظوظات بقيادة تبادر إلى دعم المرأة بقوانين وسياسات ومبادرات مستمرة تهيئ لها كل مقومات النجاح والتفوق وتمنحها الثقة في استثمار قدراتها للمشاركة الفاعلة في نمو وازدهار الدولة والوصول بها للريادة العالمية».

وأضافت أن اختيارها ضمن قائمة «فوربس» يمثل تحدياً جديداً أمامها وحافزاً لمضاعفة الجهود مع فريق عمل مؤسسة دبي للمرأة لتحقيق رسالتها وأهدافها التي أنشئت من أجلها.

وحول مستقبل المرأة الإماراتية في القطاع الحكومي، قالت نعيمة أهلي، إنه في تطور مستمر بما تجده من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة مشيرة إلى أنها تمثل نحو 66 % من الكادر الوظيفي الحكومي.