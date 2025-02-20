«الإمارات تبتكر 2025» يقدم نماذج شابة تسهم في التنمية

شاركت الجهات الاتحادية والمحلية في شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2025» بنسخته العاشرة بحزمة من الفعاليات والأنشطة، التي تستهدف تنمية المهارات ورعاية الموهوبين وتقديم نماذج شابة تسهم في عجلة التنمية الشاملة.

وتزامناً مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة «ملتقى الابتكار»، الذي يمتد حتى يوم غد، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة عضو مجلس أمناء جامعة الإمارات، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، والذي سلط الضوء على أحدث الابتكارات والمشاريع المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات البيئة والاستدامة.

وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية في تحقيق استراتيجيات التنمية في الإمارات، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في العمل البيئي والمناخي من خلال تبني حلول تكنولوجية متقدمة، لا سيما في مجالات الزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز التنوع البيولوجي. وأضافت معاليها: «إن ملتقى الابتكار في وزارة التغير المناخي والبيئة مساهمة جادة في مساعي الإمارات نحو توظيف الابتكار في كل مجالات الحياة».

وأشار الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، في جامعة الإمارات العربية المتحدة، نحن فخورون بما نقدمه من فرص تعليمية وبحثية تهدف إلى تمكين الطلبة من أن يصبحوا قادة مؤثرين في مجالات الابتكار والتغير المناخي والاستدامة.

وقالت أمل عبدالرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التغير المناخي والبيئة: «الابتكار هو أداة حيوية تعتمد عليها الوزارة لتحقيق مستهدفات الإمارات في العمل المناخي والبيئي على المستويين المحلي والعالمي.

جهود وطنية

وشاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية في فعاليات الابتكار التي انطلقت صباح أمس، والتي تتزامن مع شهر الإمارات للابتكار بعنوان «قوة الابتكار 10 – أين تكمن قوتك؟»، وذلك بهدف دعم الجهود الوطنية في ترسيخ ثقافة الابتكار لدى كافة فئات المجتمع، وتحفيزهم على إقامة مشاريع ابتكارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية للدولة.

حضر الفعالية المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، والمهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، والوكلاء المساعدون، ومديرو الإدارات والموظفون.

وأكد المهندس حسن المنصوري، أن المشاركة في «شهر الإمارات للابتكار» يعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة الابتكار في قطاعات البنية التحتية والطاقة، وأن المبادرات المطروحة خلال الفعاليات ستسهم في تطوير حلول مستدامة لمواجهة تحديات المستقبل، مشيداً بدور الكوادر الوطنية الشابة في دفع عجلة الابتكار وتطبيق أحدث التقنيات لخدمة المجتمع والبيئة.

وقال المهندس شريف العلماء، إن «شهر الابتكار» يُعد منصة رائدة لتعزيز ثقافة الابتكار ودعم التنمية المستدامة في الدولة، وحرص وزارة الطاقة والبنية التحتية على المشاركة الفاعلة في «شهر الإمارات للابتكار» بمجموعة متنوعة من المبادرات والفعاليات لدعم مسيرة الابتكار الوطنية والمساهمة في الاستدامة.

وشهدت الفعالية تكريم الفائزين بأوسمة الإبداع والابتكار، وتكريم صناع التغيير، كما قام الحضور بجولة في معرض الابتكار، والذي يضم أحدث الابتكارات والمبادرات.

مركز عالمي

من جهة أخرى تنظم جمارك دبي باقة من الفعاليات والأنشطة التي تعزز من ثقافة الابتكار في العمل الحكومي، وترسخ من مكانة دبي الرائدة مركزاً عالمياً للابتكار والمبتكرين، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2025» وتحت شعار «الابتكارات المؤثرة للمستقبل».

وقال أحمد عبدالسلام كاظم، مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي: يعكس «الإمارات تبتكر» الأهمية البالغة التي توليها القيادة الرشيدة للابتكار، ودوره في تحقيق النجاحات والإنجازات في القطاعين الحكومي والخاص، لقد بات الابتكار اليوم هو أحد الأساسات في تميز وريادة دولة الإمارات، وتحرص جمارك دبي على تنفيذ رؤية حكومة دبي بترسيخ ثقافة الابتكار في العمل الحكومي لتحقيق التميز في الخدمات ودعم سهولة ممارسة الأعمال، وتعزيز تنافسية دبي العالمية عاصمة عالمية للأعمال والاستثمار ومركزاً محورياً في التجارة العالمية وحاضنة للابتكار والمبتكرين.

وقال خالد الزرعوني، مدير مركز الابتكار وقائد فريق استشراف المستقبل في جمارك دبي: انطلاقاً من جهودها في تعزيز الابتكار وريادة الخدمات الجمركية المبتكرة تحرص جمارك دبي بصفة مستمرة على المشاركة في شهر الإمارات للابتكار بتنظيم فعاليات متنوعة موجهة للشركاء والعملاء والموظفين والجمهور والطلاب، وقد وضعنا برنامجاً متكاملاً للفعاليات التي ننظمها في العام الحالي ضمن شهر «الإمارات تبتكر 2025» يهدف إلى نشر ثقافة الابتكار والانتقال بالابتكارات التي نطورها لمرحلة جديدة تواكب التحول العالمي نحو التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.