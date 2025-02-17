جلسة عن دور «صندوق الوطن» في دعم المواهب الإماراتية

أكد ياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، حرص معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، على تعزيز قدرات أبناء وبنات الإمارات، وتمكينهم من المستقبل، ولا سيما طلاب الجامعات، وتعزيز قيم الهوية الوطنية في نفوسهم، وتجسيد ذلك على أرض الواقع عبر عشرات المبادرات والمشروعات الكبيرة التي ينفذها الصندوق على مدار العام وفق رؤية واضحة شعارها «هوية وطنية قوية ومستدامة، ركائزها: التمكين، والإنتاجية، والمسؤولية»، مؤكداً أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك حريص على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتمكين الشباب.

جاء ذلك في استضافة جامعة العين، ياسر القرقاوي، في جلسة حوارية تناولت دور «صندوق الوطن» في دعم الإبداع والابتكار والمواهب الإماراتية، وتعزيز الهوية الوطنية، شهدت حضوراً لافتاً من أساتذة الجامعة يتقدمهم الدكتور نور الدين العطاطرة، نائب رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور غالب الرفاعي، رئيس الجامعة، إلى جانب أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلاب وطالبات الجامعة والذين تفاعلوا مع الأفكار والرؤى المطروحة.

وقال القرقاوي، إن «صندوق الوطن»، من أهم المبادرات المجتمعية التي يزخر بها وطننا الغالي، ويهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية عبر ثلاثة محاور رئيسة وهي الإنتاجية والمسؤولية والتمكين، وعبر الاستثمار في العقول الإماراتية الشابة، ودعم وتمكين أبناء وبنات الإمارات الموهوبين، وتعزيز الاقتصاد المعرفي، وفق رؤية واضحة، وبرامج مبتكرة تشمل ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة والتطوير المهني.

وأشار إلى أن «صندوق الوطن» يبرز روح العطاء والمسؤولية المجتمعية في دولة الإمارات، بتوفير البيئة المناسبة للشباب الطموحين وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات تأثير مستدام، ولا سيما في مجال الهوية الوطنية وخدمة المجتمعات المحلية، مضيفاً إن الصندوق يعمل على عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية الرائدة، ما يسهم في تمكين الطلبة وتعزيز مهاراتهم العملية، ويوفر العديد من المبادرات والبرامج التحفيزية والتدريبية.

وثمن الدكتور نور الدين العطاطرة، الدور البارز الذي يقوم به «صندوق الوطن» في تمكين الكفاءات الإماراتية، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعم المشاريع الريادية، موضحاً أن هذه الجلسة تأتي في إطار التزام الجامعة توفير بيئة تعليمية محفزة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتجارب الواقعية، بهدف تطوير قدرات الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل.