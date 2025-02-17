5 مشاريع تفوز بجوائز «الهوامير الصغار»

أعلنت «فرجان دبي»، المؤسسة الاجتماعية التطوعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، المشاريع الفائزة بجوائز مسابقة «الهوامير الصغار»، والبالغة قيمتها 10 آلاف درهم، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الفرجان الذي تنظمه «فرجان دبي»، وبالتعاون مع صندوق الفرجان، وبلدية دبي، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري في حديقة مشرف الوطنية في دبي.

وتعد مسابقة «الهوامير الصغار»، إحدى مبادرات مهرجان الفرجان، وهي مسابقة ريادية تمنح الأطفال فرصة عرض 30 مشروعاً تجارياً إماراتياً ريادياً أمام الجمهور، ما يعزز لديهم روح ريادة الأعمال في بيئة تنافسية مشجعة، فيشارك الأطفال بعرض منتجاتهم وأفكارهم أمام الجمهور، ما يمنحهم منصة لتطوير مهاراتهم في التسويق، والإدارة المالية، وخدمة العملاء، كما تهدف المسابقة إلى غرس قيم المبادرة والاعتماد على الذات في جيل المستقبل.

المشاريع الفائزة

وكشفت «فرجان دبي» عن فوز كلّ من مشروع (ازرع مع سعيد)، و(بادج ات)، بجائزة «المشروع المبتكر»، وهي جائزة تُمنح خصيصاً للمشروعات المبتكرة والمتميزة والتي اتّسمت بالتفرُّد والحداثة، ففاز كل منهما بجائزة قيمتها 1500 درهم.

فيما فاز بجائزة «المشروع المتميز» كل من: مشروع (ج س م إكسسوارات)، ومشروع (تيم قولازو)، وهي الجائزة التي لاقت إقبالاً واسعاً من المشاركين وأثارت اهتمام الحضور كافة في المهرجان، فحصل كل منهما على جائزة بقيمة 2000 درهم. بينما حصد مشروع (دكّان الفريج) جائزة الهامور الصغير وقيمتها 3000 درهم؛ وهذه الجائزة تُعد مزيجاً بين الابتكار والتميُّز، فتُمنح لأكثر المشاريع تفرُّداً في المهرجان.

وأكدت علياء الشملان، مديرة فرجان دبي، أن مسابقة الهوامير الصغار أتاحت الفرصة أمام الأطفال لعرض مشاريعهم التجارية المختلفة، وذلك في إطار جهود «فرجان دبي» لدعم وتعزيز فكر ريادة الأعمال لدى الأطفال وسط أجواء احتفالية، بما يمكّنهم من خوض التجربة بشكل واقعي يغرس لديهم قيمة الاعتماد على الذات ويفتح أمامهم آفاقاً تمكّنهم من أن يصبحوا روّاد أعمال ناجحين في المستقبل.

وأضافت: «وفّرت هذه الفعالية التي عُقدت في يومي 14 و15 فبراير الجاري، مساحة للأهالي والمجتمع لدعم المواهب الشابة بهدف تحقيق انطلاقتهم في عالم الأعمال، فاكتسبوا منها خبرة عملية في كيفية إدارة مشاريعهم وتطويرها وفقاً لمتطلبات السوق».

وذكرت أن المسابقة أقيمت للأطفال من عمر 7-14 عاماً، إذ تضمنت شروطها تسليم خطة عمل المشروع، مع ضرورة وجود الأطفال في الكشك الخاص بهم من بداية الفعالية وحتى نهايتها، لافتة إلى أن فرجان دبي وفّرت الأكشاك للأطفال مجاناً، بهدف تشجيعهم على المشاركة وتنمية مهاراتهم في ريادة الأعمال.