مسابقة شبابية جديدة للابتكار في قطاع النخيل

عقد مجلس الشارقة للشباب، بالتعاون مع مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، حلقة شبابية ملهمة بعنوان «في قلب الوسطى.. شبابنا ريادة ونماء»، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الذيد للرطب، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مركز إكسبو الذيد، واختتمت فعالياته، مساء أمس، وتهدف الحلقة إلى ترسيخ دور المهرجان منصة للاحتفاء بالمنتج الزراعي، واحتضان العقول الشابة، التي تسهم في رسم مستقبل هذا القطاع الحيوي.

حضر الفعالية عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، وراشد خليفة المحيان، رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس الشباب بإمارات الدولة.

وشهدت الحلقة الإعلان عن إطلاق مسابقة شبابية مبتكرة ستنظم ضمن فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان الذيد للرطب تحت عنوان «ابتكر من الرطب»، والتي صممت خصيصاً لتحفيز الشباب على تقديم حلول إبداعية لتحويل هذا المنتج التقليدي إلى أساس لمشاريع ذات قيمة مضافة في مجالات متنوعة كالصناعات الغذائية، والتكنولوجيا الحيوية، والمنتجات الحرفية المعاصرة.

كما تضمنت الحلقة الكشف عن عزم مجلس الشارقة للشباب تشكيل «مجلس شباب الوسطى»، والإعلان عن إطلاقه خلال فعاليات اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس 2025، ليكون بمثابة الصوت الرسمي لشباب المنطقة، وتعزيز مشاركتهم في تصميم وتنفيذ المبادرات، التي تخدم مجتمعاتهم، بما يضمن أن تنبع خطط التطوير من فهم عميق لواقع المنطقة واحتياجات أهلها.

وشهد «مهرجان الذيد للرطب» مشاركة واسعة من كبار مزارعي النخيل ومنتجي الرطب من مختلف أنحاء الدولة، إلى جانب أكثر من 15 شركة زراعية متخصصة في أحدث تقنيات الزراعة المستدامة.