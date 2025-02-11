مركز الشباب العربي يدشن النسخة 4 من «الرواد» ويفتح باب التسجيل

أعلن مركز الشباب العربي، خلال فعاليات الاجتماع العربي للقيادات الشابة، الذي عقد ضمن أعمال قمة الحكومات تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، عن فتح باب التسجيل للنسخة الرابعة من مبادرة «رواد الشباب العربي»، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الشباب العربي المتميز في مختلف المجالات من الذين أحدثوا تأثيراً ملموساً في مجتمعاتهم ضمن 10 مسارات رئيسية تشمل البحث العلمي، الخدمة المجتمعية، التعليم، الإعلام والمواطنة الرقمية، ريادة الأعمال، الطب والعلوم الصحية، الاستدامة والبيئة، الصناعات والابتكار، الفضاء والتكنولوجيا، ومسار الهندسة.

وتوفر المبادرة منصةً لعرض إنجازات الشباب وتعزيز حضورهم على المستويين العربي والعالمي، كما توفر لهم فرصاً للتواصل مع الخبراء وصناع القرار والشركاء، والاستفادة من مواردهم وخبراتهم، والعثور على فرص لتطوير مشاريعهم وأفكارهم وتعزيز أثرها، وتعمل المبادرة أيضاً على تحفيز الشباب العرب على إطلاق مشاريع جديدة تعزز من الإنتاج المحلي.

إنجازات ملهمة

وقالت جواهر بني حماد، مديرة قسم الشراكات والفعاليات في مركز الشباب العربي، ومدير المبادرة: «مع كل نسخة جديدة من «رواد الشباب العربي» نرى كيف يواصل الشباب العربي إبهارنا بإبداعاتهم وإنجازاتهم الاستثنائية، وهذه المبادرة ليست مجرد تكريم، بل هي منصة تمنح الشباب مساحة أوسع للتألق والارتقاء بإبداعاتهم لمستويات جديدة.