نادي الموارد البشرية يستعرض سبل إدارة المواهب الواعدة

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الملتقى الأول لنادي الموارد البشرية، خلال العام الجاري، تحت عنوان «الاستراتيجيات المرنة للموظفين ذوي الإمكانيات العالية».

وشهد الملتقى، الذي عقد افتراضياً بالتعاون مع شركة أوراكل تفاعلاً كبيراً، حيث حضره قرابة 800 عضو ومنتسب للنادي من موظفي الحكومة الاتحادية، والمختصين والمهتمين، من قطاعات العمل كافة. وتحدث خلال جلسة النادي أحمد إمبابي، مدير إقليمي أول لدى شركة أوراكل - الموارد البشرية، وميساء المهتار، قائد الموارد البشرية لدى أوراكل، في دولة الإمارات، وإيهاب السعدني، مستشار حلول الموارد البشرية لدى الشركة.

وسلطت الجلسة الضوء على قضايا عدة، أبرزها طرق تحديد الموظف المرن والمواهب من ذوي الإمكانيات العالية، وأبرز الممارسات الحديثة لتعزيز قدرات المواهب، وتأثير ذلك في المؤسسة، وسبل توظيف التكنولوجيا الذكية، لتنفيذ الممارسات المرنة لتنمية وتطوير الموارد البشرية.

وأكد المشاركون أن اللياقة الثقافية والطموح المهني ومستوى الأداء تساعد في تحديد الفروقات الفردية بين الموظفين على صعيد المرونة والإمكانيات؛ إذ لا يتوقع من جميع الموظفين المستوى نفسه من الأداء العالي، ويقع على عاتق المؤسسة تحديد مستويات الموظفين، وفرز أصحاب المهارات العالية والمبدعين.