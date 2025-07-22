سلطان النيادي يطلع على المشاريع المبتكرة في «أسبوع العين للشباب»

شهد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب مساء أمس في مكتبة زايد المركزية بمدينة العين ختام فعاليات «أسبوع العين للشباب»، الذي نظمه مجلس العين للشباب في الفترة من 14 إلى 20 يوليو الجاري، تزامناً مع اليوم العالمي لمهارات الشباب بحضور عدد من ممثلي الجهات الداعمة لهذه الفعالية.

وتجول معالي وزير الشباب في بداية الحفل في المعرض المصاحب لفعاليات «أسبوع العين للشباب» والتقى العديد من الشباب والشابات، واستمع إلى شروح حول مشاريعهم المبتكرة وأفكارهم الريادية في مختلف المجالات.

وأشاد جاسم العبيدلي، مدير إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة الاتحادية للشباب في كلمه له خلال الحفل بإنجازات الشباب ومبادرات مجلس العين للشباب التي تركت أثراً إيجابياً، مشدداً على أن نجاح هذه المبادرات، بما فيها الورش والبرامج والفعاليات، يعود إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية والخاصة.

وتوجه العبيدلي بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تفعيلها كما أثنى بشكل خاص على الفرق التطوعية وشباب الإمارات، ومجلس العين للشباب على دورهم المحوري في إنجاح هذه المبادرة التي تزامنت مع اليوم العالمي للمهارات.

بعد ذلك استعرض مسلم حمود الدرعي رئيس مجلس العين للشباب أهم الفعاليات والأنشطة التي أقيمت خلال «أسبوع العين للشباب» من جلسات حوارية معمقة، وورش عمل متخصصة، وفعاليات رياضية متنوعة، ومعارض مبتكرة أتاحت للشباب عرض مشاريعهم وتجاربهم الملهمة.

وأشار الدرعي إلى أن الأسبوع ركز على مجموعة من المحاور الحيوية التي تعزز التنمية الشاملة للشباب، منها: المواطنة الإيجابية، اللغة العربية، الاستدامة والبيئة، الذكاء الاصطناعي، المواهب والفنون، وريادة الأعمال.

وفي ختام الحفل كرم معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي الجهات المشاركة والداعمة لفعاليات «أسبوع العين للشباب». يذكر أن «أسبوع العين للشباب» استهدف تمكين الطاقات الشبابية في مدينة العين، وتسليط الضوء على إسهاماتهم القيمة في مختلف المجالات التنموية، الثقافية، والرياضية.