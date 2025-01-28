الإمارات ومصر تبحثان آفاق التعاون المعرفي لدعم الشباب

بحثت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومكتب شباب المعرفة المصري، آفاق التعاون المشترك بهدف تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل عبر مبادرات مشتركة.

جاء ذلك خلال ندوة نقاشية حملت عنوان "دور الشباب في بناء مجتمع معرفي" عقدت على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، بمشاركة معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وسعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وأدارها الدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفتحي عماد مدير مكتب شباب المعرفة المصري.

وأشاد معالي الدكتور أشرف صبحي، خلال الندوة التي حضرها عدد كبير من الشباب المصري، بجهود مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في مجالات نشر وتعزيز المعرفة، لافتا إلى أن مكتب شباب المعرفة المصري يشكل منصة معرفية حقيقية داعمة لتمكين الشباب من خلال فعاليات وحوارات تنظم في مراكز التنمية الشبابية ومراكز الشباب وقصور الثقافة وتربط بينهم وبين جميع الموضوعات المطروحة على الساحة بمشاركة الخبراء والمتخصصين.

ووجه معالي وزير الشباب والرياضة المصري للبحث عن المعرفة والتعمق أكثر في خدمات المكتب الذي تقع على عاتقه مسؤولية تمكين الشباب المصري وتعزيز قدراتهم.

وأكد جمال بن حويرب، خلال الندوة، أهمية امتلاك الشباب للمهارات المستقبلية المتقدمة للمضي قدما في مسيرة تطوّر الدول وتحقيق رفاهيتها ومواجهة التغييرات والتحديات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات حول العالم بمختلف المجالات وللمساهمة في ردم الفجوة بين رواد صناعة التقنية والمجتمعات خاصة أن الإحصاءات حول التحول الرقمي ومهاراته عربياً وعالميا تشير إلى النقص الكبير بين ما يمتلكه الأفراد من مهارات وما تفرضه صناعة التقنية حول العالم.

وقال ابن حويرب إن مسألة تطوير مهارات المستقبل تتطلب حشد الجهود والتعاون الوثيق بين الدول والمؤسسات من أجل تبادل الخبرات والموارد المعرفية وإتاحة مصادر معرفية وتدريبية نوعية في هذا الإطار مثل مشروع "أكاديمية مهارات المستقبل" التي أطلقتها المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع منصة كورسيرا التعليمية بهدف رفد الأفراد في المنطقة العربية بالمهارات المهنية والأكاديمية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة وضمان مستقبل متطور ومستدام.

وقدم الدكتور هاني تركي ضمن الندوة شرحا تفصيليا حول "أكاديمية مهارات المستقبل" والبرامج التدريبية التي تتيحها والتي تم تصميمها بعناية لتلبية تطلعات الأفراد وتمكينهم من الانخراط في بناء مستقبل مزدهر ومستدام على كافة الصعد، بينما تطرق فتحي عماد إلى دور مكتب شباب المعرفة المصري وإنجازاته في مجال تمكين الشباب المصري.

وعقد معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والشباب المصري اجتماعا مع سعادة جمال بن حويرب لمناقشة مجالات تعزيز المعرفة وبناء قدرات الشباب من خلال البرامج والمبادرات المشتركة بين الجانبين واعتماد التنسيق بين مكتب شباب المعرفة المصري ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لتبادل الخبرات المعرفية وبحث آليات العمل على مبادرات تهدف إلى تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة وربط الشباب بالمصادر المعرفية العالمية.







