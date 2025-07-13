إطلاق مبادرة لاستثمار كفاءات أبناء دبا الحصن

أطلق مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي مبادرة «سنادي»، في خطوة تعكس روح المبادرة والانتماء المجتمعي، تهدف إلى استثمار طاقات وكفاءات أبناء المدينة في تقديم الدعم والاستشارات المتخصصة لأفراد المجتمع، بما يعزز من التلاحم الاجتماعي ويرسخ قيم العطاء والمواطنة الفاعلة.

وجاء الكشف عن المبادرة خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس برئاسة الدكتور صلاح عبيد الغول رئيس مجلس مدينة دبا الحصن، وبحضور أعضاء المجلس، حيث جرى خلاله اعتماد شعار المبادرة والبدء بالخطوات التنفيذية لها.

وتقوم فكرة المبادرة على تشكيل فرق عمل تخصصية تضم كفاءات من أبناء المدينة من مختلف المجالات الحيوية، مثل الطب، والهندسة، والإعلام، والتربية، والأسرة، والقانون، وريادة الأعمال، وغيرها من التخصصات الحيوية، لتقديم الاستشارات والخدمات المجتمعية للأهالي بشكل تطوعي ومنظم، وبما يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.

وأكد المجلس أن المبادرة تستند إلى قاعدة بيانات مجتمعية تجمع وتصنف عبر رابط إلكتروني مخصص، تم إطلاقه، بهدف تنظيم بيانات المتخصصين والمهارات التطوعية، وربطهم بالمستفيدين بشكل سهل وفعال.