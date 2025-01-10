إعلان شركاء النسخة الثالثة من «القمة»

أعلنت قمة المليار متابع عن قائمة شركاء نسختها الثالثة، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.

وتضم قائمة شركاء القمة العديد من كبرى الشركات ومنصات التواصل الاجتماعي من حول العالم، التي تسهم بدور مؤثر في نجاح الحدث العالمي وتحقيق أهدافه في تطوير صناعة المحتوى الهادف، وآليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحفيز كبار المستثمرين والشركات على تبني الأفكار الريادية عبر توفير التمويل والدعم المالي لرواد الأعمال وصناع المحتوى، وتحويل تجارب وخبرات المشاركين في الحدث إلى دروس ومهارات يتبادلونها مع صنّاع المحتوى الجدد، بما يسهم في رسم ملامح مستقبل صناعة المحتوى الرقمي والإعلام الجديد، ومضاعفة حجم سوق الاقتصاد الإبداعي وزيادة إسهامه في تسريع خطط التنمية الشاملة في المنطقة والعالم.

وتضاف قائمة شركاء القمة إلى الشركاء الذين أعلنت عنهم القمة سابقاً، وهم: حملة «أجمل شتاء في العالم»، في نسختها الخامسة، و«يانغو بلاي»، الخدمة الترفيهية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة «شروق»، إحدى أكبر شركات الاستثمار البديل في العالم العربي ومقرها أبوظبي، وشركة «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وشركة إعمار، وشركة IMI، التي تمتلك تحت مظلتها مجموعة من العلامات الإعلامية الرائدة، ومنصة «MONIIFY» الموجهة للأسواق الناشئة.

منصة ملهمة

وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة المليار متابع، أن القمة نجحت خلال فترة قياسية في التحول إلى منصة عالمية ملهمة لتطوير صناعة المحتوى الرقمي، وتقديم الإضافة النوعية لمشهد الاقتصاد الإبداعي في المنطقة والعالم، من خلال صياغة رؤية واضحة لتشجيع المواهب الواعدة، وجذب أبرز المؤثرين وصناع المحتوى الرقمي، وأصحاب الأفكار الجديدة، وتمكينهم من تنفيذ مشاريع طموحة والوصول إلى شريحة واسعة من المتابعين.

وقالت: «تكتسب قمة المليار متابع زخماً متصاعداً على مختلف الصعد، من حيث عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركين في الفعاليات والأنشطة، وتنوع البرامج والمسارات وورش العمل، وثراء المحاور وقائمة الشركاء، ما يؤكد الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا الحدث العالمي الفريد من قبل مختلف وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، والشركات المعنية بتطوير المحتوى الرقمي والصناعات الإبداعية، ونتطلع إلى توثيق تعاوننا مع جميع الشركاء لتحقيق مستهدفات القمة».

ومن أبرز شركاء القمة مركز دبي المالي العالمي، حيث يستضيف بصفته الشريك الاستراتيجي للقمة، سلسلة من الفعاليات الرئيسية لقمة المليار متابع، التي تركز على دعم وتعزيز القدرات والعوائد في مجال صناعة المحتوى الرقمي، الذي بات جزءاً مهماً من حقول الاقتصاد الإبداعي على مستوى العالم، حيث أظهر «تقرير الاقتصاد الإبداعي الرقمي لعام 2024» مواصلة الاقتصاد الإبداعي الرقمي العالمي تسجيل نمو مركب يبلغ 11% سنوياً لتبلغ قيمته المتوقعة 27 تريليون درهم بحلول العام 2030.

متحف المستقبل

وتضم قائمة شركاء قمة المليار متابع «متحف المستقبل»، الذي يستضيف سلسلة من الفعاليات الرئيسية للقمة، التي من شأنها أن تخلق نقاشات علمية معمقة في جميع القطاعات التكنولوجية والإعلامية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية وغيرها، ويقدمها نخبة من صناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.

ومن الشركاء الاستراتيجيين للقمة أيضاً هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومجلس الإمارات للإعلام، الجهة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم قطاع الإعلام في دولة الإمارات، حيث يعمل المجلس على تعزيز إسهام قطاع الإعلام في الاقتصاد الوطني من خلال استراتيجيات وسياسات تدعم نمو القطاع، وتطوير بيئة جاذبة للاستثمار في صناعة الإعلام.

كما تضم قائمة شركاء القمة كبرى منصات التواصل الاجتماعي، حيث نجحت للمرة الأولى عالمياً في جمعها تحت سقف واحد، وهي: سناب شات، وإكس، ويوتيوب، وتيك توك، ولينكد إن، وشركة ميتا (فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب).

وتضم قائمة الشركاء أيضاً: ريد بول، المتخصصة في مجال مشروبات الطاقة، و«شركة صانعي الخيال لحلول التسويق: (نوب)، وهي شركة تسويق إلكتروني تعمل على ابتكار حلول التسويق لتمكين شركائها من التواصل مع العملاء، و«ثمانية»، وهي شركة سعودية تأسست في عام 2016 تختص بصناعة الأفلام الوثائقية وبرامج (البودكاست)، و«كوبكارت»، منصة المبيعات الرقمية لصناع المحتوى ومقدمي الدورات التدريبية والمدربين والبائعين الرقميين الآخرين، و«روستر»، وهي منصة توظيف مقرها الرئيس في أمريكا، ومصممة خصيصاً لصانعي المحتوى، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي لربط صانعي المحتوى مع المواهب التي يحتاجون إليها، و«ديوان»، وهي الوكالة الرائدة في إدارة المحتوى والمؤثرين في المنطقة، وتم تصنيفها عالمياً ضمن أفضل 100 شبكة متعددة المنصات من حيث عدد المشاهدات، و«الفان»، وهي منصة رقمية مخصصة لصناع المحتوى، وقناة ومنصة «المشهد» الإخبارية، ومنصة «إيه بي توك»، وهي برنامج حواري متنوع يقدمه صانع المحتوى الشهير أنس بوخش، و«مون تيك»، وهي منصة للتسويق وتحقيق الدخل من خلال العروض الترويجية بواسطة المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتعاون مع أفضل العلامات التجارية، وفيزا، شبكة الدفع الرقمي العالمية، والشريك المالي الموثوق، الذي يوفر إمكانية الحصول على مدفوعات سريعة وآمنة في أي مكان في العالم.

قائمة المشاركين

وتضم قائمة المشاركين في القمة من كبرى المؤسسات الحكومية والشركات والمنصات العالمية كلاً من: القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومبادرات فاطمة بنت محمد بن زايد (FBMI)، التي تهدف إلى تمكين المجتمعات المحرومة مع التركيز القوي على المرأة، و«شارع العلوم»، وهي منصة تعليمية تقدم تجارب علمية بأسلوب مبتكر وممتع، والمنصة الإماراتية «معاً»، التي تستهدف تسريع الأعمال بما يلبي متطلبات رواد الأعمال والمؤسسات وتساعدهم على تنمية أعمالهم وازدهارها، وشركة «سكاي لايف» للعطلات العالمية، و«فوجي فيلم» الشركة اليابانية التي تعنى بصناعة أدوات التصوير والكاميرات، و«قنوات»، وهي شركة متخصصة في تقديم مختلف الخدمات، بما في ذلك الإعلان عبر الهاتف المتحرك وتطبيقات الهواتف الذكية وبوابات الإنترنت المتحركة وتوزيع المحتوى الرقمي، و«نبض»، وهو تطبيق عربي مجاني يقدم الأخبار من مصادرها الموثوقة، و«دوب ستوديو»، وهي شركة إعلام رائدة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها الرئيس في كوريا، و«فيوز»، المنصة الرائدة للفيديو الافتراضي، و«ريكرد»، وهي منصة فيديو تتيح للمبدعين كسب ما يصل إلى 100% من عائدات الإعلانات، وتشجع المستخدمين على التفاعل مع المحتوى من خلال ردود بمقاطع فيديو مبتكرة، و«أدفانسدميديا»، أكبر موزع للمعدات المحترفة للفيديو والتصوير والسينما وإكسسواراتها في منطقة الشرق الأوسط وتمثل أكثر من مئة علامة تجارية عالمية، و«أسوس»، شركة التكنولوجيا العالمية، وهي واحدة من أكبر ثلاثة موردين للأجهزة المحمولة الاستهلاكية على مستوى العالم.

ومن المشاركين في القمة أيضاً قناة أبوظبي، وقناة دبي، ومجموعة النهار الإعلامية، ومنصة تسويق المؤثرين (Vamp)، ومختبر الدبلوماسية، وTHINKSMART HUB وهو عبارة عن مساحة إبداعية تقدم لصناع المحتوى والمؤثرين كل ما يحتاجون إليه لتقديم المحتوى الخاص بهم، ومجموعة Ideation الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي التي يتابعها أكثر من 10 ملايين شخص، ومجموعة إنترو لتنظيم الفعاليات والأحداث.