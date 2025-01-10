5 مرشحين للفوز بجائزة المليون دولار

أعلنت قمة المليار متابع عن أسماء المرشحين الخمسة المتأهلين للمنافسة على الفوز بجائزة القمة، البالغة قيمتها مليون دولار، والتي تعد أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف.

وتم اختيار المرشحين الخمسة عن طريق تصويت الجمهور عبر الرابط: vote.1billionsummit.com من 22 - 28 ديسمبر 2024، حيث بلغ عدد المصوتين 3.3 ملايين شخص من جميع أنحاء العالم.

لجنة تحكيم

وتهدف جائزة قمة المليار متابع إلى تشجيع صناع المحتوى الذين يترك محتواهم بصمة إيجابية، ويغير المجتمعات نحو الأفضل، ويصنع أجيالاً تبني مستقبلاً أعظم، ويؤثر في صناعة العقول، ويقرب الشعوب من بعضها بعضاً، ويرسخ قيم التراحم والتعاطف بين البشر.

وسينتقل المرشحون الخمسة إلى المرحلة التالية، حيث ستختار لجنة تحكيم متخصصة تضم خبراء ومؤثرين ومستشارين عالميين فائزاً من المرشحين ضمن جلسات مغلقة يومي، السبت والأحد، 11 و12 يناير، وسيتم الإعلان عن الفائز يوم الاثنين (13 يناير).

وتضم لجنة التحكيم صانع المحتوى أحمد الغندور، سفير النسخة الثالثة للقمة، وصانعة المحتوى براجاكتا كولي، سفيرة النسخة الثالثة للقمة، وصانع المحتوى زاكري ديرينيوسك، وصانع المحتوى أمين إمنير، الفائز بلقب صانع الأمل للعام 2024، وصانع المحتوى حسن سليمان أحمد، المعروف باسم «أبو فلة».

5 مرشحين

وتشمل قائمة المرشحين الخمسة للمنافسة على الفوز بجائزة القمة: محمود زعيتر من فلسطين، وهو صانع محتوى من قطاع غزة، يسهم من خلال محتواه الملهم والإيجابي في بث روح التفاؤل في أرجاء غزة، ويظهر للعالم أن الأمل يمكن أن يولد حتى في أشد الظروف قسوة، حيث أسهم محتواه في تسليط الضوء على الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، إضافة إلى إسهامه في توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، وطرحه القضايا الاجتماعية وإلهام التغيير الإيجابي، ولديه نحو 3 ملايين متابع على جميع المنصات.

كما ضمت القائمة ناصر العقيل من المملكة العربية السعودية، الذي أسس قناته تحت اسم «دوباميكافين»، والذي يحول الكتب المعقدة إلى أفكار واضحة وعملية ويسعى لتبسيط المفاهيم العلمية المعقدة، حيث يقدمها بطريقة سهلة وجذابة، وجعلها في متناول الجميع، ويتابع العقيل نحو 9 ملايين شخص على جميع المنصات.

وتأهل إلى هذه المرحلة صُنّاع المحتوى ضمن مبادرة «مؤثرون لأجل لبنان» من لبنان، لنيل جائزة المليون دولار، وهم 4 صناع محتوى يشكلون يداً واحدة لمساعدة الأسر النازحة وإعادة بناء المجتمعات في أوقات الأزمات، وتضم المجموعة كلاً من: عبد الله سعادة، وحسن هاشم، وحسن رعد، وعبير الصغير، ويبلغ إجمالي متابعي أفراد المجموعة أكثر من 40 مليون شخص.

ومن المرشحين الخمسة أيضاً سايمون سكويب من المملكة المتحدة، وهو رائد أعمال ومتحدث ملهم، سخر محتواه لمساعدة الناس في تحقيق أحلامهم، وليثبت أن الإرادة القوية تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الآخرين، مركزاً على تحفيز قادة المستقبل، ودعم المشاريع الاجتماعية التي تعالج القضايا العالمية، ويحظى سايمون بمتابعة أكثر من 9 ملايين شخص في جميع منصات التواصل الاجتماعي.

كما تأهل سامويل ويدينهوفر من أستراليا إلى قائمة المرشحين الخمسة، وهو مؤثر على منصات التواصل الاجتماعي يسعى بشغف إلى نشر الأمل والبهجة، ويؤمن بأن العطاء يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً في حياة الآخرين، واشتهر بلفتاته اللطيفة مع غرباء في مقاطع فيديو مؤثرة، ولديه أكثر من 10 ملايين متابع على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت قمة المليار متابع قد أعلنت عن استقبال جائزتها أكثر من 16 ألف مشاركة من صانعي محتوى يمثلون نحو 190 دولة خلال 3 أسابيع، واشترطت للتقدم للجائزة أن يكون المحتوى مبتكراً وأصلياً وغير منقول عن مصادر أخرى، وأن يكون متخصصاً في موضوع محدد، وأن يكون ملتزماً ويتوافق مع معايير وسياسات منصات التواصل الاجتماعي، ويلتزم بأخلاقيات وضوابط المجتمعات ومعايير الجودة والتصميم، وأن يحقق المحتوى تفاعلاً ومشاركات لدى شريحة كبيرة من المتابعين، وأن يحدث تأثيراً إيجابياً في المجتمع.