تطبيق ذكي لتفاعل المشاركين مع الفعاليات

أعلنت قمة المليار متابع عن إطلاق تطبيقها الذكي للهواتف المحمولة الخاص بنسختها الثالثة. وجاء تصميم التطبيق بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي، ومن شأنه إتاحة واجهة سهلة الاستخدام تعزز تجربة المستخدمين وتساعدهم في التعرف على فعاليات النسخة الثالثة من القمة، بما يمكنهم من جدولة الأنشطة ومواعيد الجلسات والمحاضرات والتواصل مع صناع المحتوى والمؤثرين ومتابعة أنشطتهم خلال القمة.

كما يوفر التطبيق خاصية موعد انطلاق القمة من خلال العد التنازلي باليوم والساعة، ومعرفة آخر الأخبار وفعاليات أبرز الشركاء عبر تفعيل خاصية تنبيهات المستخدم، التي ترسل للمستخدمين إشعارات فورية بأحدث المستجدات التي تطرأ على أحداث القمة.

أجندة تفاعلية

ويمكن للمستخدمين من خلال «الأجندة التفاعلية» للتطبيق تصفح الجلسات المتنوعة والانتقال إلى الجلسة المفضلة باستخدام خصائص الفلتر، التي تمكن المستخدم من البحث عن الجلسة التي يرغب بمعرفتها، وعناوين الجلسات وموعد ومكان انعقادها، إضافة إلى معرفة المتحدثين والمشاركين فيها، و«الوسم» الخاص بكل جلسة، مع توفير ملف تعريفي شامل عن كل متحدث.

كما يقدم التطبيق معلومات عن أبرز اللقاءات الحوارية والنقاشات، لتضمن حصول المستخدمين على المحتوى المتخصص الذي تقدمه القمة والشركاء والمشاركون في الحدث. ويتيح التطبيق الذي يلبي متطلبات المستخدمين كافة الاطلاع على خيارات التذاكر المتعددة، واختيار التذكرة التي تناسب كلاً منهم، إلى جانب شرائها من خلال الدفع الآمن وتلقي إشعارات فورية بإتمام عملية الشراء والدفع.

كما يمكن للمستخدمين، من خلال خاصية الرسائل، إرسال طلبات خاصة للقاء مؤثريهم المفضلين وإجراء دردشات للتواصل معهم، إضافة إلى إمكانية استكشاف المناطق المهمة التي تستضيف فعاليات القمة، والبحث عن المواقع والقاعات التي تعقد فيها الجلسات والفعاليات المتنوعة من خلال خاصية الاتجاهات الداخلية والخارجية.

ويسهم التطبيق الذي يتوفر على متجري «أبل ستور» و«غوغل بلاي» في تزويد المستخدمين بأدوات تحليل متقدمة وتقديم خصائص مبتكرة وخدمات تمكنهم من التواصل لمعرفة آخر المستجدات التي تطرأ على القمة والتفاعل مع الحضور وصناع المحتوى وأبرز الخبراء والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.