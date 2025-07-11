راشد بن حميد: دعم الكفاءات الشابة التزام وطني

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، في مقر الدائرة، بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية، وعدد من المسؤولين.

ورحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمعالي الدكتور النيادي والوفد المرافق له، مشيداً بالجهود المبذولة والخطط الطموحة التي يبذلها مركز الشباب العربي في تعزيز دور الشباب في مسيرة التنمية الوطنية، مؤكداً أن دولة الإمارات تنظر إلى شبابها باعتبارهم المحرك الأساسي للتقدم، والثروة الحقيقية التي يُبنى عليها المستقبل المستدام.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن دعم الكفاءات الشابة وتمكينهم من تولي زمام المبادرة هو التزام وطني واستراتيجي، حيث تؤمن كل الجهات والدوائر والمؤسسات بأنهم الأساس المتين لريادة المجتمع والدولة وتقدمها في المحافل كافة.