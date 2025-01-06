جواهر بنت عبدالله القاسمي مديراً عاماً لمؤسسة «ربع قرن»

أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، قراراً بتعيين الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مديراً عاماً للمؤسسة، في خطوة تعكس التزام إمارة الشارقة المستمر بتعزيز دورها الرائد في تمكين الأطفال والشباب وتنمية مهاراتهم القيادية والإبداعية.

يأتي القرار تأكيداً على رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، التي تطمح إلى تحقيق الاستثمار الأمثل من الكفاءات الوطنية والقيادات المتميزة التي أسهمت بشكل فاعل في تطوير العمل المؤسسي الذي يعكس جهوداً حثيثة تستمر بالعمل من أجل الارتقاء بمجتمع الإمارة.

وستعمل الشيخة جواهر بنت عبدالله على وضع استراتيجيات متكاملة وسياسات محددة للمؤسسات المنضوية تحت مظلة ربع قرن، التي تضمن احتضان الطفل في الشارقة بالأسلوب الأمثل، الذي يساعده على استكشاف مواهبه وقدراته وبناء شخصيته، وتعزيز انتمائه لمجتمعه ووطنه عبر سلسلة من المبادرات والأنشطة غير الصفية، حيث ستقوم في إدارتها الجديدة للمؤسسة على وضع خطط قصيرة وطويلة المدى تضمن استدامة عطاء ربع قرن، بل وتتواءم مع التغيرات الحياتية والبيئية المتوقعة بكل سلاسة بما يتلاءم مع تطلعات رئيسة المؤسسة وقيادة إمارة الشارقة.