

كرّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، 25 من الكفاءات الوطنية الشابة يمثلون 13 جهة حكومية وشبه حكومية في الإمارة، بمناسبة تخرجهم في «برنامج القادة الشباب» (LEAD)، الذي تنفذه مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، بهدف إعداد جيل من القيادات الإماراتية المؤهلة للإسهام في تطوير العمل الحكومي ومواصلة مسيرة التنمية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، الخريجين وفريق العمل القائم على تنفيذ البرنامج، بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وأكد سموه أن شباب الإمارات هم الثروة الحقيقية للوطن، وأن الاستثمار في إعدادهم للقيادة يمثل ركيزة أساسية لاستدامة التنمية، مشيراً إلى أن تطوير العمل الحكومي يعتمد على ما تمتلكه الكوادر الوطنية من علم ومعرفة وروح المبادرة والمسؤولية، بما يعزز مسيرة تقدم رأس الخيمة ويرتقي بجودة حياة أفراد المجتمع.

وقال سموه: «إن تأهيل القيادات الوطنية يعزز قدرة الوطن على مواصلة التطور والازدهار، فالمؤسسات القوية هي التي تتجدد بعقول أبنائها، وتواكب تطلعات مجتمعها، وتستعد لمتطلبات المستقبل. ونثق بأن شبابنا سيواصلون هذه المسيرة بعلمهم وكفاءتهم وإخلاصهم، ويسهمون في بناء مستقبل أكثر تقدماً لرأس الخيمة، يرتقي فيه الأداء الحكومي، وتتسع الفرص أمام أبنائها، لتبقى إنجازات اليوم أساساً لطموحات أكبر للأجيال القادمة».

وهنّأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الخريجين والخريجات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تحقيق طموحاتهم الشخصية والمهنية، وخدمة وطنهم ومجتمعهم وأسرهم، وحثهم على مواصلة التعلم مدى الحياة وتطوير قدراتهم، وتسخير ما اكتسبوه من معارف وخبرات في الارتقاء بأداء مؤسساتهم والإسهام في تقدم الإمارة وازدهارها.

ويأتي «برنامج القادة الشباب»، الذي أُطلق بمبادرة من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في إطار رؤية سموه للاستثمار في الكفاءات الوطنية وإعداد قيادات المستقبل.

ويجمع البرنامج بين التدريب المهني والتوجيه والتجارب العملية والمشروعات المشتركة، بهدف تنمية القدرات القيادية، وتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات، وتطوير حلول عملية تسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي ودعم أولويات التنمية المستدامة في رأس الخيمة.