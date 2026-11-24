حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل «آرت بي إيه بارت 2026 - TAG26»، الذي أُقيم في منتجع «أتلانتس ذا رويال» بدبي، وجمع أكثر من مليون درهم لصالح مؤسسة دبي العطاء. أُقيم الحفل تحت شعار «في دبي نشعر بأننا في بيتنا»، احتفاءً بدبي بوصفها مدينة تجمع أبناء ثقافات ومجتمعات متعددة على شعور مشترك بالانتماء.

وجمع الحفل نخبة من مقتني الأعمال الفنية وروّاد العمل الخيري والفنانين وقادة الأعمال في أمسية احتفت بالفن والثقافة والأثر الذي يحقّقه العمل الجماعي.

حضر الحفل الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء، وجايا أسوكان، مديرة معرض الهند للفنون، وباكول ناث، نائب رئيس الجامعة في IMT، إلى جانب ضيوف من الأوساط الثقافية وقطاع الأعمال في دبي.

فخر

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته: يسرّني أن أشارككم حفل آرت بي إيه بارت 2026 وأشكر ميدها ناندا وزملاءها على دعوتهم الكريمة، كما أشكر كل من أتاح بسخائه والتزامه إقامة هذا اللقاء.

وأضاف معاليه: نحن محظوظون بالعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، البلد الذي قامت إنجازاته اللافتة على إيمان عميق بكرامة الإنسان والتراحم والتعاون وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل بلادنا البرهنة على أن الازدهار والتقدّم يحملان معهما مسؤولية تحسين حياة الآخرين وتوازي ثقتَنا بالمستقبل عزيمتُنا على الإسهام في بناء عالم أكثر شمولاً وسلاماً وعطاءً وأملاً.

وقال معاليه: وهنا في دبي، نعرب عن تقديرنا وامتناننا للقيادة ذات الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فقد أسهم التزام سموه بالعمل الإنساني والابتكار وإتاحة الفرص في أن تصبح دبي مدينة تحظى بإعجاب العالم، ومكاناً يعيش ويعمل فيه معاً أناس من جنسيات وثقافات وتقاليد مختلفة، يسهمون جميعاً في مجتمعنا ويشاركون في إنجازاتنا.

وأضاف: نحتفي الليلة بمؤسسة وجدت سبيلاً مميّزاً للجمع بين الإبداع والتراحم فمنذ تأسيسها عام 2022، جمعت آرت بي إيه بارت الفنانين والداعمين وروّاد العمل الخيري لمساندة مبادرات إنسانية وتعليمية جديرة بالدعم، من بينها مبادرات لدعم الفنون والتعليم الشامل.

وأشار معاليه إلى أن هذه المبادرات تذكّرنا بأن أهمية الفن تتجاوز جماله. فالفن يساعدنا على إدراك ما يجمعنا من إنسانية، ويلهمنا أن نفهم بعضنا بعضاً وأن نهتمّ بعضنا ببعض. وحين تقترن الموهبة الفنية بسخاء النفس، يصبح الفن وسيلة فاعلة لتحسين حياة الناس.

وأكد معاليه أن ما يميّز دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة حقاً هو أن أبناء دول كثيرة، ممن وجدوا هنا وطناً لهم، أسهموا معاً في بنائه فمن خلال عملنا وإبداعنا وعطائنا والتزامنا تجاه مجتمعاتنا، نسهم جميعاً في استمرار نجاح هذه المدينة المتميّزة وهذا الوطن الاستثنائي. وتقدّم هذه الأمسية تعبيراً جميلاً عن تلك القيم.

وأضاف: يسعدني بوجه خاص أن يُخصّص ريع حفل الليلة لدعم دبي العطاء فالعمل الذي تقوم به دبي العطاء يعود بالنفع على الأطفال والشباب في دولة الإمارات وخارجها ومن أنبل المساعي العمل من أجل الأطفال والفئات الأشد ضعفاً بيننا وبتقديركم للفن وسخائكم تجاه الأطفال هذه الليلة، تجسّدون أسمى الخصال التي يتحلّى بها مجتمعنا.

شراكة

وأُقيم الحفل برئاسة مشتركة لكلٍّ من باركا شيوكراماني وميدها ناندا، مؤسِّسة «آرت بي إيه بارت»، وبتقديم من «داون تاون فنتشرز»، الشريك المقدِّم، وبدعم من «إلينغتون العقارية»، شريك الأثر، ومنتجع «أتلانتس ذا رويال»، الشريك المستضيف، إلى جانب 5THEAVEN وذا فلاور بروجيكت وكيالي.

وأعرب القائمون على الحفل عن شكرهم لسانجيف ناندا، الداعم الرئيسي لـ«آرت بي إيه بارت»، إلى جانب الشركاء والجهات الداعمة التي أسهمت في إقامة الحفل.

دعم

وقال الدكتور طارق محمد القرق: نتوجّه بجزيل الشكر والامتنان إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، على حضوره حفل آرت بي إيه بارت الخيري 2026، وعلى دعمه المستمر للمبادرات التي تسهم في توسيع نطاق الفرص للأطفال والشباب كما نثمّن شراكتنا المستمرة مع آرت بي إيه بارت، ونشكر جميع الفنانين والضيوف الذين أسهم سخاؤهم في إنجاح هذا الحفل.

وانطلاقاً من التزامنا المشترك بدعم الشباب، ستسهم شراكتنا الممتدة منذ سنوات في فتح مسارات جديدة أمامهم، وتوسيع نطاق حصولهم على الفرص والتجارب التي تعزّز فرصهم المستقبلية ومن خلال تزويد الشباب بالمهارات والكفاءات التي تلبّي متطلبات سوق العمل، فإننا لا نعزّز فرصهم في التوظيف على المدى الطويل فحسب، بل نسهم أيضاً في دفع عجلة التنمية البشرية.

حصاد كبير

وبلغت الأمسية ذروتها مع مزاد خيري أداره توم أوركهارت، وضمّ أعمالاً للفنانة المفاهيمية الهندية فيبها غالهوترا، والفنان النيبالي المعاصر تشيرين شيربا، والفنان الأمريكي المعاصر ديفون ديجاردان، والفنان الهندي البارز باريش مايتي، الذي عاد للمشاركة في الحفل هذا العام. وأضفت مشاركة الفنانين الإماراتيين الدكتورة نجاة مكي ونجوم الغانم ومنال عبدالله أحمد بن عبود، حضوراً محلياً بارزاً على الأمسية.

وضمّ المزاد كذلك أعمالاً لضياء علام وبولينا كنياز-بيتوخوفسكي وراسل جيمس، اختارها نيل شوكلا من FSRG، إلى جانب أعمال للفنانين الكوريين ها تاي إيم وكيم نامبيو، اختارتها مؤسسة AiF للأطفال. 15 عملاً فنياً وشهد المزاد بيع 15 عملاً فنياً، خُصّصت عائداتها لدعم جهود تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والفرص التي يحتاجون إليها لبناء مستقبلهم. وسجّلت لوحة «الصباح الباكر» لباريش مايتي أعلى سعر في الأمسية، إذ بيعت مقابل 300 ألف درهم.

وبيع عمل «حارس السكون» لديفون ديجاردان مقابل 110 آلاف درهم، وعمل «قطع» لميدها ناندا مقابل 85 ألف درهم، وعمل «أفق التسامح» للدكتورة نجاة مكي مقابل 70 ألف درهم، وعمل «روح السائر في السماء» (2026) لتشيرين شيربا مقابل 68 ألف درهم، وعمل «ذوبان» لفيبها غالهوترا مقابل 48 ألف درهم.

وإلى جانب المزاد، أتيح للضيوف التبرّع عبر «أشجار التعهّدات»، التي سجّلت 16 تعهّداً بقيمة إجمالية بلغت 43500 درهم. وخُصّصت جميع هذه التبرّعات مباشرة لصالح «دبي العطاء»، وأُضيفت إلى إجمالي حصيلة الأمسية.