

ناقشت مجموعة «تريندز»، عبر «تريندز-دبي»، آليات التمكّن المتقدم من الذكاء الاصطناعي ودور الشباب في صناعة المستقبل، خلال ورشتَي عمل نظمهما «تريندز للبحوث والاستشارات» ومجلس شباب «تريندز» في جناح المجموعة الذي استضاف ورشاً إعلامية واستقبل مسؤولين وإعلاميين ومهتمين بالبحث العلمي، وذلك في ختام مساهمتها بصفتها شريكاً استراتيجياً للنسخة الأولى من منتدى عجمان للإعلام «THE SIGNAL».

ودعا عيسى المناعي، الباحث المتخصص في الذكاء الاصطناعي لدى «تريندز للبحوث والاستشارات»، في ورشة عنوانها «ما بعد الأوامر - هندسة الاستخدام المتقدم للذكاء الاصطناعي»، إلى سد الفجوة بين استخدام التقنية والتمكّن منها لرفع الجاهزية والمرونة في سوق العمل، موضحاً أنه رغم تصدر دولة الإمارات عالمياً في معدلات الاستخدام، تظل هناك فرص لتوظيف الذكاء الاصطناعي بعمق شخصياً ومهنياً كشريك في التخطيط والتحليل والتعلم المستمر ورفع الإنتاجية، مع إدراك حدوده والحفاظ على الوعي النقدي ودور الإنسان في التفكير والتحقق واتخاذ القرار.

واستعرضت ورشة تفاعلية لمجلس شباب «تريندز» عنوانها «جيل التحولات - من استشراف المستقبل إلى صناعته»، أدارها سيف النعيمي، عضو مجلس شباب «تريندز»، سبل توظيف البحث العلمي والابتكار لتحويل التحديات إلى فرص والأفكار إلى مبادرات مؤثرة؛ إذ أكدت روضة المرزوقي، عضوة مجلس شباب «تريندز»، أهمية مواصلة التحصيل العلمي مقروناً بالمرونة والتكيف والتعلم المستمر واكتساب المهارات العملية وتنويع التجارب بدعم من المجلس، دون حصر المسار المهني في التخصص الأكاديمي.

وحدد ناصر خالد الهرموزي، عضو مجلس شباب عجمان، ثلاث ركائز لانتقال المجالس الشبابية من النقاش إلى صناعة الأثر وتحويل الطموحات إلى واقع، تشمل الاستماع للشباب كما في مبادرة «صوت الشباب» لمجلس شباب عجمان، وبناء الشراكات وتفعيل المناظرات الشبابية، وقياس تحقيق الأهداف واستدامة النتائج لا أعداد المشاركين والمبادرات فحسب، في حين حثت وردة المنهالي، عضوة مجلس شباب «تريندز»، الشباب على المبادرة الفورية بأفكار بسيطة لصناعة الحلول دون انتظار التحول إلى خبراء، مقترحة مبادرة «من الفكرة إلى التأثير» لمنحهم الثقة والتدريب وربطهم بالخبراء والجهات الداعمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية عبر الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والابتكار.