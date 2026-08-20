«سفراء شباب الإمارات» في تجربة دولية لإعداد قادة المستقبل

يواصل برنامج «سفراء شباب الإمارات»، الذي ينظمه مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بديوان الرئاسة، مسيرته في إعداد جيل من الشباب الإماراتي القادر على تمثيل الدولة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، من خلال تجربة تمتد على مدار عشرة أشهر، تجمع بين المعرفة والتجربة الميدانية والتبادل الثقافي والتدريب الإعلامي.

ومع انطلاق الوحدة الثالثة من البرنامج في أبوظبي 17 أغسطس الجاري، يواصل المشاركون رحلتهم التطويرية التي بدأت في مايو 2026، بمشاركة 37 طالباً وطالبة ضمن «مساري الصين واليابان»، من خلال خمس وحدات تطويرية تجمع بين الثقافة والدبلوماسية والمعرفة والتعلم التجريبي والتمثيل الإعلامي.

وخاض المشاركون تجارب ميدانية وثقافية في الصين واليابان. وأتاحت التجارب للمشاركين فرصة التعرف إلى كيفية الجمع بين التطور الاقتصادي والتكنولوجي والحفاظ على الخصوصية الثقافية، إلى جانب الاطلاع على تجارب مؤسسات وشركات صينية ويابانية والاستفادة من نماذجهما في الابتكار والتطوير.

وأكدت نوال المرزوقي، مدير برنامج «سفراء شباب الإمارات»، أن الوحدة الثالثة تمثل محطة مهمة ضمن رحلة البرنامج الممتدة على مدى عشرة أشهر، كونها تتيح للمشاركين البناء على ما اكتسبوه من معارف وتجارب خلال المراحل السابقة وتحويلها إلى مهارات عملية في التواصل والحضور الإعلامي والتمثيل.وقالت إن البرنامج يحرص على تقديم تجربة متكاملة للطلبة تجمع بين المعرفة والتجربة والممارسة.

وتستند إلى أربعة محاور رئيسية المعرفة، والثقافة والدبلوماسية، والتعلم التجريبي، والتمثيل الإعلامي، بما يعزز قدرتهم على فهم الثقافات المختلفة وبناء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة.