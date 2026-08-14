جلسة مع شباب شرطة دبي تستعرض تطلعاتهم المستقبلية

التقى اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، في جلسة حوارية مع الشباب من الضباط والمدنيين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة ضمن مبادرة «قيادات ملهمة».

وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للشباب، التي ينظمها مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، تزامناً مع احتفاء منظمة الأمم المتحدة، باليوم العالمي للشباب، بهدف تسلط الضوء على تطلعاتهم المستقبلية واحتياجاتهم.

ودورهم في التنمية المستدامة والمستقبل، وذلك بحضور العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والمهندسة سلامة الفلاسي رئيس مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي.

وقال اللواء حارب الشامسي إن دولة الإمارات تمتلك خامة من الشباب المتميز في كل التخصصات والقطاعات، وسخرت الدعم الكبير للشباب عبر استراتيجيات وطنية تعمل من خلالها على الاستثمار الأمثل للطاقات الشبابية وتسخيرها في خدمة الوطن، وإننا في شرطة دبي فخورون كل الفخر لما وصل إليه شباب شرطة دبي من مستوى متقدم من الأداء ومن تحقيق إنجازات نوعية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأوضح اللواء الشامسي أن القيادة العامة لشرطة دبي من الجهات الرائدة في الاهتمام بالشباب وتمكينهم، ولديها استراتيجية تُعنى بالشباب، يديرها مجلس القيادات الشابة والإدارات العامة ذات الصلة، وتعمل من خلالها على تقديم كل الدعم والتمكين للشباب بمختلف تخصصاتهم ومجالاتهم.

وتحدث اللواء حارب الشامسي للشباب عن بداية حياته في أكاديمية شرطة دبي، وبداية عمله في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وأهم الدورات والتدريبات التي حصل عليها خلال مسيرة عمله في القيادة العامة لشرطة دبي.

ودعا اللواء الشامسي شباب شرطة دبي إلى المضي قدماً نحو تحقيق الإنجازات والأخذ بالحكمة والخبرة من الذين سبقوهم في العمل، حيث تمتلك شرطة دبي تاريخ وتجارب ثرية تسهم بشكل كبير في تعزيز مهارات الشباب وقدراتهم وبناء شخصياتهم الأمر الذي من شأنه أن يدعم توجهات شرطة دبي المستقبلية.

وشهد اللقاء كلمة ألقتها المهندس سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي، ومشاركات من أعضاء مجلس القيادات الشابة، حيث عبّر المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بالانضمام لمبادرة «قيادات ملهمة».