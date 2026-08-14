نهيان بن مبارك: شباب الوطن قادرون على البناء والتنمية والتقدم

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن اليوم العالمي للشباب فرصة لطرح رؤية متكاملة تضم العديد من العناصر التي تركز على قدرات الشباب وتمكينهم ودورهم في حاضر ومستقل الوطن، وعلاقتهم بالمجتمع.

وقال معاليه، في كلمته بالمناسبة، إن جميع العناصر المذكورة حيوية، يركز عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في رؤيته الخاصة لأبناء وبنات الإمارات؛ إذ يأتي تمكين وتأهيل وتعليم وتدريب وحماية ورعاية الشباب الإماراتي في مقدمة أولوياته دائماً.

وتابع معاليه: «لا شك في أن حجم الدعم الذي يحصل عليه شباب الإمارات يتحدث عن نفسه من خلال نتائجه المبهرة في كل المجالات، فشباب الوطن أصبحوا مؤهلين تماماً ليكونوا قادرين على البناء والتنمية والتقدم والنهضة.

ولكننا نؤمن كذلك بأهمية التحفيز المستمر لهم كي يتمكنوا من الاستفادة من قدراتهم وإبداعاتهم من أجل مستقبل أكثر إشراقاً، وهو عمل كبير، ومهم، ووطني في المقام الأول، ويلزمه تضافر الجهود خلف قيادتنا الرشيدة من أجل تحقيق هذا الغرض».

وأضاف: «أنني أفخر كثيراً بأبناء وبنات الإمارات، الذين يسعون دائماً بعملهم وعلمهم وجهودهم المباركة إلى تحويل الانتماء للوطن والولاء لقيادته والمواطنة الصالحة من مجرد كلمات أو مشاعر نحس بها جميعاً، إلى مبادرات وأفعال، تجعل منهم قادة للمستقبل، وداعمين لمجتمعهم ووطنهم، وتمكنهم من جعل التنمية والنهضة والمحافظة على القيم الإماراتية الأصيلة ثقافة مجتمعية، وهدية إلى الأجيال الجديدة».

وقال معاليه: «إننا في وزارة التسامح والتعايش نولي الشباب، لا سيما طلاب المدارس والجامعات أهمية قصوى من خلال البرامج والمبادرات التي تؤهلهم لكي يكونوا حماة للقيم الإماراتية والإنسانية .

وفي مقدمتها التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وكي يكونوا سفراء لهويتهم الإماراتية الراسخة في قلوبهم، ونحن على ثقة بأن حاضر شبابنا في الجامعات وفي مجالات العمل المختلفة يطمئننا جميعاً إلى أن مستقبل إماراتنا الحبيبة سيكون رائعاً ومزهراً، فهؤلاء الشباب العاشقون لوطنهم، والواثقون بقدراتهم لديهم من الإمكانات ما يجعلهم قادرين على أن يضعوا وطنهم في مقدمة دول العالم، بعدما أصبحت طموحاتهم وآمالهم تتطابق مع ما يريده لهم هذا الوطن».