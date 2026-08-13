عمار النعيمي: حريصون على مواصلة الاستثمار في الإنسان

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، «مركز فتيات عجمان» في منطقة الحميدية، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وخالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وعدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين.

واطّلع سموه على مرافق المركز وبرامجه، واستمع إلى شرح حول النموذج التشغيلي للمركز الذي جرى تطويره عبر مسار تشاركي شمل الفتيات وأولياء الأمور والشركاء، بهدف تصميم مركز يعكس احتياجات المجتمع المحلي، ويقدم برامج تنطلق من تطلعات الفتيات وأولوياتهن.

ويأتي افتتاح المركز بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وضمن جهود المؤسسة الاتحادية للشباب لتطوير منظومة المراكز الشبابية في مختلف إمارات الدولة.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن إمارة عجمان بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تحرص على مواصلة الاستثمار في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، والمحرك الرئيس لاستدامة الإنجازات الوطنية.

وأكد سموه أن عجمان تدعم المبادرات التي تُمكّن الشباب والفتيات، وتنمي قدراتهم، وتوسع آفاق مشاركتهم، وترسخ إسهامهم في مختلف القطاعات، بما يواكب رؤية دولة الإمارات وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر تنافسية وازدهاراً.

وأضاف سموه: «يمثل مركز فتيات عجمان إضافة نوعية لمنظومة تمكين الشباب في الدولة، وخطوة توسّع الفرص أمام الشابات، وتعزز حضورهن في مختلف المجالات، بما يرسخ دورهن شريكات في مسيرة التنمية، ويجسد النهج الإماراتي القائم على تمكين جميع أبناء الوطن وبناته، وإتاحة الفرص أمامهم للإسهام في صناعة المستقبل».

دعم

من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان النيادي، إن الشباب في دولة الإمارات يحظون بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة، التي جعلت تمكينهم نهجاً وطنياً راسخاً عبر منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تعزز دور الشباب والشابات انطلاقاً من قناعة راسخة بأنهم ركيزة محورية بمسيرة التنمية والإنجازات.

وأضاف معاليه: «يجسد مركز فتيات عجمان رؤية دولة الإمارات في توفير بيئات نوعية تحتضن طاقات الشابات، وتقدم برامج تنطلق من واقعهن وتطلعاتهن، بما يتيح لهن فرصاً للتعلم، والتجربة، والابتكار، وصقل القدرات، وتحويل الأفكار إلى مبادرات نوعية، تعزز جاهزيتهن للإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع والوطن».

يستهدف المركز الفئة العمرية بين 13 و35 عاماً، عبر حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تركز على المهارات المستقبلية، وبناء الشخصية، والقيادة، وريادة الأعمال، والعمل التطوعي، وجودة الحياة، إلى جانب توفير مساحات محفزة للتعلم، والتجربة، والابتكار، بما يعزز جاهزيتهن للمشاركة الفاعلة في المجتمع.