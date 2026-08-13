كفاءات شابة تقود مسيرة تطور «إقامة دبي»

نظمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي»، من خلال مجلس شباب إقامة دبي، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام.

وشهد الحفل، الذي حضره اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الهوية وشؤون الأجانب - دبي، ومساعدو المدير العام، الإعلان عن نتائج مجلس الشباب، إلى جانب تكريم الكوادر الشابة من خلال جائزة «بصمة التميز للشباب» والتي تهدف إلى اكتشاف وتكريم النماذج الشبابية المتميزة داخل الإدارة العامة، وتحويل الإنجازات الفردية إلى قيمة مؤسسية مستدامة.

ويمثل الشباب في إقامة دبي اليوم 36% من إجمالي موظفي الإدارة، من الشباب والشابات الذين يشكلون ركيزة أساسية في منظومة العمل، فيما تبلغ نسبة التوطين بينهم 100%، ويشغل 96 منهم مناصب إشرافية وقيادية، في دلالة على نجاح الإدارة في تمكين وإعداد قيادات وطنية شابة تتولى مسؤوليات نوعية، وتسهم في قيادة مشاريع التطوير والارتقاء بالأداء المؤسسي.

وخلال الحفل، كرّمت إقامة دبي الفائزين ضمن مبادرة «بصمة الشباب»، تقديراً لتميزهم وإسهاماتهم النوعية في دعم مسيرة العمل المؤسسي، حيث بلغ إجمالي عدد الفائزين 12 موظفاً، حقق منهم 7 موظفين المستوى المتميز بنسبة تجاوزت 80%، فيما حقق 5 موظفين المستوى المتقدم بنسبة تراوحت بين 70% و80%.

وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية للمؤسسات، والعنصر الأهم في صناعة المستقبل.

مشيراً إلى أن ما حققته الكفاءات الوطنية في إقامة دبي يعكس نجاح الإدارة في بناء بيئة عمل تستثمر في الإنسان، وتمنحه الثقة والمساحة اللازمة للإبداع والابتكار وتحمل المسؤولية.

وأكد اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل أحد أهم مرتكزات استراتيجية إقامة دبي في تطوير رأس المال البشري، مشيراً إلى أن الإدارة تتبنى منظومة متكاملة لاستقطاب المواهب، وتأهيلها، وتمكينها من تولي الأدوار القيادية، بما يعزز جاهزيتها لمواصلة مسيرة التطوير.